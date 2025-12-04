AUF recibirá US$ 67 millones al año por derechos de TV y confirmó ganadores de licitación

Fútbol uruguayo

Expiró el plazo para mejorar las ofertas de las empresas finalistas por los derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-29. Los nombres de las ganadoras fueron anunciadas oficialmente este jueves por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF); principalmente, la que televisará la por TV Cable, la del streaming y la que producirá las transmisiones.

“Nos genera una gran alegría”, dijo Alonso antes de dar a conocer los números globales.

Sumados todos los ingresos por los cinco lotes del bloque 1, que es el de los ingresos, más los números de la oferta por las competiciones amateurs y de infraestructura, el total de ingresos es de US$ 67.547.000 anuales, más de 270 millones en cuatro años.

“Es impactante, pero no distante a lo que anunciamos”, indicó el presidente, que comentó que los costos de producción técnica y comercial, que se restan a los ingresos anteriormente mencionados, son de seis millones de dólares.

Los ganadores

Bloque 1

Lote 1 (derechos de transmisión para TV de abonados): DirecTV-Torneos

Lote 2 (derechos de transmisión de streaming): Team Click Sports Media - Antel

Lote 3 (derechos de transmisión en el exterior) Team Click Sports Media - Antel

Lote 4 (publicidad y merchandising): Tenfield

Lote 5 (derechos de transmisión para casas de apuestas): Mediapro

Lote 6 (competiciones amateurs y Copa AUF Uruguay): Telecom

Bloque 2 – Producción audiovisual: La Corte

Bloque 3 – Producción comercial: Tenfield

Directv se quedó con los derechos de transmisión de TV por cable tras ofertar US$ 31.800.000 y Team Click Sports Media – Antel se quedó con el lote 2 por ofrecer US$ 17.5 00.000, y con el 3 por ofertar US$ 3.100.000.

Por su parte, Tenfield ganó la licitación por publicidad y merchandising con una oferta de US$ 8.000.000. El lote 5 se cerró en US$ 3.000.000 y el 6 en US$ 2.200.000.

Cabe destacar que Tenfield puede igualar en los lotes a los que se haya presentado con una oferta válida y no haya ganado. Concretamente, puede a todos menos al lote 1 y 6, a los que no se presentó.

Este 5 de diciembre se le comunicará a Tenfield la posibilidad de igualar, que estará vigente hasta el 19. Tres días después se anunciarán por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol los nombres de los ganadores.

