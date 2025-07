Derechos de TV: AUF y Tenfield no lograron acordar de “buena fe” y habrá licitación

Fútbol uruguayo

El fútbol uruguayo vivirá desde este sábado un capítulo diferente en la venta de sus derechos de televisación, luego de que se venciera el período de negociaciones de “buena fe” entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield, la actual titular.

Después de un par de reuniones presenciales, otra que se frustró y una oferta que rechazó la asociación por estar lejana a sus pretensiones, este sábado la entidad que preside Ignacio Alonso quedará en libertad de acción para realizar un llamado a licitación para la venta de los derechos, una de sus principales aspiraciones desde el inicio de su nuevo mandato.

Lo cierto es que, sobre la tarde de este viernes, Tenfield envió una nota donde manifiesta que, en este plazo, desde la AUF, no se negoció “de buena fe”. También explica que los representantes no asistieron a una reunión pedida para presentar una nueva oferta, o que no estuvieron presentes en cada instancia los presidentes de los clubes, entre otros detalles.

En la misiva no se aclara si la empresa se presentará a la próxima licitación que se va a llevar adelante, ni tampoco si optará por el camino de alguna acción judicial a tomar.

“Hemos mandado la comunicación a los asesores y ellos son los encargados de trasladarnos a nosotros los pasos a seguir”, dijo Alonso entrevistado en Telemundo (Canal 12), y agregó: “Seguimos atentos a cualquier cambio, pero son ellos los encargados ante cualquier respuesta a dar”.

Lo que se viene

Ante la falta de acuerdo para la renovación, el próximo paso que dará la AUF es comenzar a trabajar en el pliego de la licitación para la venta de los derechos televisivos del fútbol uruguayo.

“Lo que dice el contrato es que el vencimiento del período de negociaciones es 180 días antes del vencimiento del contrato, es decir hasta hoy inclusive. A partir de este sábado podremos comenzar con el proceso de licitación que conversaremos con los clubes para tomar decisiones del camino a recorrer”, añadió el dirigente.

El actual contrato con Tenfield tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, por lo cual hay tiempo para la confección del pliego del llamado a ofertas, algo que se hará minuciosamente y sin descuidar detalles que puedan complicar a futuro.

Según un estudio de mercado realizado por una importante consultora a pedido de la asociación, esta determinó que el fútbol uruguayo tiene un valor con un piso de US$ 50 millones, un número bastante más elevado que la oferta recibida en estos días para la renovación.



La empresa de Paco Casal aún tiene una carta en su mano, que es la cláusula de igualación establecida en el actual contrato y por la cual tiene el derecho de empardar la oferta que se elija y mantenerse como titular de los derechos. Para eso deberá además presentarse a la licitación.

“Tenfield, con toda la fuerza, llegaba a US$ 34 millones, algo que ahora marcará un piso para lo que viene”, dijo el presidente de Nacional, Flavio Perchman, este mismo viernes sobre la situación, y al referirse a esta cláusula, cerró: “No estaría bueno que optara por ese camino si la diferencia es grande con la oferta inicial que presentó, no me sabría bien; me haría pensar que antes me estaba jodiendo”.

Otro hecho a tener en cuenta es que, a partir del sábado y con el nuevo pliego que confeccionará la AUF, ya no existirá en el próximo contrato la famosa cláusula de igualación.

