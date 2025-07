Perchman y derechos de TV: del “esperemos un Alonso iluminado” al “Tenfield es confiable”

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió a las negociaciones por los derechos de televisación del fútbol uruguayo y aseguró que la Asociación Uruguaya de Fútbol se decantó por el camino de la licitación y advirtió: “Esperemos que Nacho [Ignacio Alonso, presidente] esté iluminado y consiga algo mejor de lo que ofrecía Tenfield”.

“La AUF eligió un camino, el de la licitación”, dijo Perchman en el programa Punto de encuentro (Universal, 970 AM) al cerrarse este viernes el plazo para la negociación de “buena fe” con Tenfield y quedar liberada, desde mañana, para el mencionado llamado a ofertas.

“El plazo se cerró. Los clubes no hemos sido llamados para participar del tema, algo que no me parece correcto, pero el camino es claro”, dijo, y amplió: “Los derechos del fútbol son de los clubes, no de la AUF. Pero bueno, se eligió ese camino y esperemos que Nacho Alonso esté iluminado y haya mejores posibilidades económicas de las que ofrecía Tenfield”.

En números

Según un estudio de mercado realizado por una importante consultora, a pedido de la Asociación, se determinó que el fútbol uruguayo tiene un valor con un piso de 50 millones de dólares, un número bastante más elevado que la oferta recibida en estos días para la renovación.

“50 millones no van a valer, seguro”, dijo Perchman al manejar valores por los derechos de TV: “Calculo que el tope en que andará será de unos 40 millones. Tenfield, con toda la fuerza, llegaba a 34 millones, algo que ahora marcará un piso para lo que viene”.

“Eran 34 millones de una empresa que conocemos, sabíamos que cumplía y pagaba en tiempo y forma”, explicó más tarde, y fue clarito: “Muchos aspectos del anterior contrato fueron culpa de las instituciones que firmaban cosas que no estaban buenas. Tenfield, hasta ahora, es confiable”.

Igualación

“No soy pro ni contra Tenfield, soy pro Nacional”, dijo el dirigente albo, que reflexionó: “La AUF se paró mejor, pero es entre todos que logramos llegar a esta instancia. Los clubes hicimos un sacrificio económico para llegar hasta acá. Al no renovar, quedamos con los valores anteriores durante largo tiempo para poder empezar de cero”.

Perchman expresó que si Ignacio Alonso “eligió este camino”, debe ser porque: “Tiene la certeza que hay una empresa que pagará arriba de los 37 o 38 millones de dólares”.

Y dijo sobre la cláusula de igualación que tiene el actual contrato con Tenfield que le permitiría, luego de presentarse a la licitación, igualar al mejor oferente: “No estaría bueno que se diera ese camino si la diferencia es grande con la oferta inicial que hizo, no me sabría bien; me haría pensar que antes me estaba jodiendo”.

Y cerró confirmando: “Nacional quiere cobrar en el entorno de los siete millones de dólares por año. Es decir que, si la oferta que llega a la AUF es de 34 millones, firmaría”.

