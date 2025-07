Debate de Ruglio y Perchman con diputados por incidentes: “Se hace foco en 100 personas”

Fútbol uruguayo

A casi una semana del clásico que Peñarol le ganó a Nacional en los penales por la final del torneo Intermedio, se sigue hablando debido a los graves incidentes que se dieron fuera de los terrenos de juego.

Desde bengalas náuticas que se lanzaron de tribuna a tribuna, una de ellas hiriendo de gravedad a un policía, a banderas robadas exhibidas como trofeos y pirotecnia que cayó cerca de los jugadores durante el transcurso del juego.

A raíz de esta situación, el pasado miércoles hubo una reunión entre los dos clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior y autoridades de la Policía Nacional, en la que se tomaron medidas para intentar frenar la ola de violencia que atraviesa el fútbol.

Este viernes, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, y Flavio Perchman, vice de Nacional, estuvieron como invitados en el programa Todas las voces de Canal 4 y, junto a políticos, hablaron de todo lo sucedido y las posibles soluciones.

“Los clubes, en determinados tipos de eventos, no estamos pudiendo neutralizar algún sector. Necesitamos la cooperación de la policía para tratar de que esto se vaya normalizando”, dijo Perchman, y ante lo último, aseguró que en la reunión “encontramos algunas barreras, algunas trabas, desde el punto de vista legislativo

“El otro día había 50.000 personas en el estadio, y con instinto asesino no sé cuántos habrá, pero, de repente, es menos del 1%”, amplió.

Ruglio, por su parte, indicó. “Estoy convencido de que en los clubes mandamos los que tenemos que mandar y que hay cosas que se están escapando a los alcances que un dirigente puede tener”.

“Muchas veces se achaca que nosotros podamos arreglar temas que están en la sociedad, pero no tenemos ese poder. Ciertas cosas que pasan son el fiel reflejo de lo que se ve en la sociedad. El aumento del nivel de violencia a lo largo de los años aplica también al público que consume fútbol”, ahondó.

Y añadió: “Muchas veces se hace foco en 100 personas que están dispuestas a matar a alguien adentro de un estadio y no en las 49.900 que van a ver un espectáculo agradable y familiar. Son un porcentaje muy mínimo y es muy difícil de controlarlo; pasan los gobiernos, los ministros, pasamos los dirigentes, los hinchas, pero el problema de la violencia es mundial”.

Quien también estuvo en el debate fue Pedro Jisdonian, diputado del Partido Nacional, que mencionó: “Nosotros, como parte legislativo, los que están en el Ejecutivo, los dirigentes de los clubes, todos tenemos una cuota de responsabilidad”.

“Todos tenemos que colaborar, pero con un cambio de voluntad y haciendo cosas distintas, porque haciendo las mismas cosas no se obtienen resultados diferentes”, aseveró.

Ante esto, respondió Carlos Varela, diputado del Frente Amplio: “En Uruguay hay una legislación que establece, tanto a nivel público como privado, las responsabilidades y donde se ejercen, pero también sabemos que el poder es muy difuso, no solo en el deporte, en general”.

“Hoy tenemos una disputa por el poder. Los que mandan son los dirigentes, el estado, pero eso está en disputa. Los mismos sectores que están disputando en la sociedad otros espacios, lo hacen también en el deporte. El problema es más general que lo que pasa en una cancha”, siguió.

Ruglio apuntó que “hace 40, 50, 30, 20 años que se habla de esto”. “Lo que yo veo es que los ministerios de paso le echan la culpa al que está. Si el ministerio no se quiere hacer cargo, lo más fácil es que la culpa la tengamos los privados, que no organizamos bien, y los privados nos defendemos diciendo que el ministerio no nos ayuda”, agregó.

“Las horas de debates se acumulan en ver quién descarga las culpas en el otro, y la realidad es que no se llega a conclusiones de cómo vamos a lograr mejorar o si esto tiene solución”, prosiguió.

Y comentó: “En un evento de 50.000 personas, no vas a tener forma de no tener 300 que estén dispuestas a hacer cualquier cosa. El otro día, en tres horas de reunión, estuvimos dos discutiendo de quién era la culpa”.

Varela se cuestionó: “Podemos llegar a la conclusión de que la violencia en el fútbol es parte de la violencia en la sociedad, lo cual es cierto, pero ¿por qué se pueden hacer espectáculo de 60, 70.000 personas en la rambla? Entradas gratis, va gente de todo Montevideo, no hay policía, y no pasa absolutamente nada”.

“Se está compitiendo por algo. Hay una disputa por algo, y no es por el deporte”, afirmó.

Con respecto a eso, Ruglio respondió: “Las dos cosas son ciertas, pero la diferencia es que nosotros administramos pasión y quien va a ver a Shakira no administra pasión. Estos centros de poder de las barras, muchas veces, están directamente relacionados a centros de poder que después van hacia el narcotráfico y otras cosas. Es un dato que estamos viendo hace tiempo”.

“Los partidos de la selección, que nunca pasa nada, la respuesta es: va otro público. Y va otro público hasta ahí nomás porque nosotros vamos los domingos a ver el cuadro de cada uno y después vamos a ver Uruguay. ¿Quién no va? No van estos que ahora parece que van a ser la solución a todos los problemas, que son los que van a ir a sacar las banderas, los referentes de la hinchada”, dijo Jisdonian.

Y siguió: “En Argentina, antes de entrar a la cancha, te revisan cuatro veces. ¿Acá es tan complicado de hacerlo? ¿Tuvo que pasar esto en un clásico para entender que si hay un candado hay que ver qué hay atrás? Acá hay problemas de verdad y afrontarlos de verdad”.

También se tocó el tema de las cámaras de videovigilancia: “Sólo funcionan en cuatro escenarios”, contó Varela, y agregó: “Los clubes no entregaban las imágenes cuando la policía las pedía”.

Perchman lo cortó e indicó: “Las imágenes las tiene la policía. Nosotros no tenemos acceso”.

“Si hacemos las cosas bien, se endurecen las penas que tienen que haber, se saca esa lista negra que no sirve para nada. ¿A vos te parece normal que en un partido de fútbol haya gente encapuchada?”, ahondó.

Y cerró hablando de la organización del Mundial 2030 y la final de la Copa Libertadores 2021: “En un mundial no va a pasar absolutamente nada. El otro día uno de los policías que estuvo en la reunión lo dijo como un mérito y me pareció bien, que había sido felicitado por la organización de la final de la Libertadores”.

“No iba a pasar nada porque es otro tipo de público, primero porque la mitad del estadio eran brasileros y el resto eran uruguayos que iban a vivir el espectáculo, los delincuentes de Nacional y Peñarol no iban a ir”, finalizó.

