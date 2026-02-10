Contenido creado por Gonzalo De León
Cruce entre hinchas de Cerro y policía terminó con disparos, heridos e invasión de cancha

Parciales albicelestes acabaron lastimados y fueron atendidos en la tribuna. Algunos se metieron en el terreno de juego para resguardarse.

10.02.2026

2026-02-10
Este lunes por la noche, Danubio venció 1-0 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura, pero el partido quedó manchado por los incidentes que se registraron al término de este entre hinchas albicelestes y la policía.

Cuando el encuentro culminó, un cruce entre parciales de Cerro y la policía derivó en disparos de balas de goma por parte de estos últimos, lo que llevó a algunos hinchas a meterse en la cancha.

El motivo de la reprimenda de la policía se habría dado porque algunos parciales quisieron salir antes —no podían irse hasta que se fueran todos los de Danubio—.

Sin embargo, desde la hinchada villera aseguran que todo comenzó con una agresión de la policía hacia una mujer.

El plantel danubiano ya no se encontraba en el Tróccoli cuando se dieron los incidentes e ingresaron a la cancha los parciales.

Algunos hinchas resultaron heridos y fueron atendidos en la tribuna por sus pares.

