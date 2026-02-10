Fútbol uruguayo

Cruce entre hinchas de Cerro y policía terminó con disparos, heridos e invasión de cancha

Este lunes por la noche, Danubio venció 1-0 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura, pero el partido quedó manchado por los incidentes que se registraron al término de este entre hinchas albicelestes y la policía.

Cuando el encuentro culminó, un cruce entre parciales de Cerro y la policía derivó en disparos de balas de goma por parte de estos últimos, lo que llevó a algunos hinchas a meterse en la cancha.

Hubo impactos de balas de goma de la policía en las afueras del Tróccoli con algunos hinchas de Cerro.



Algunos quisieron salir, la policía los enfrentó y lastimaron a algunos.

Varias personas rodearon la tribuna y entraron a la cancha para escapar de esa situación.

Increíble! pic.twitter.com/JCNHCoW4uK — Jorge Parietti (@jorgeparietti) February 10, 2026

El motivo de la reprimenda de la policía se habría dado porque algunos parciales quisieron salir antes —no podían irse hasta que se fueran todos los de Danubio—.

Sin embargo, desde la hinchada villera aseguran que todo comenzó con una agresión de la policía hacia una mujer.

El plantel danubiano ya no se encontraba en el Tróccoli cuando se dieron los incidentes e ingresaron a la cancha los parciales.

Algunos hinchas resultaron heridos y fueron atendidos en la tribuna por sus pares.

hablen con la verdad periodistas hijos de puta, porque esto lo empezaron los chupa pija de los ratis pegándole a una madre con su bebé en brazos por no dejarla pasar y esto termina así, con una mujer lastimada y niños llorando, hipócritas, despues somos nosotros pic.twitter.com/Tlrt6JuSNL — maTuxx (@maTuxx999) February 10, 2026

