Apertura: Danubio derrotó 1-0 a Cerro en el Tróccoli, donde se cerró la primera fecha

Maicol Ferreira anotó a los 65’ el gol del Franjeado, que jugó prácticamente todo el complemento con uno más por la expulsión de Barros.

2026-02-09T21:52:00-03:00
09/02/26 - 20:00 - Luis Troccoli - Árbitro: Alberto Javier Feres
Cerro
0 - 1
Finalizado
Danubio

Danubio derrotó 1-0 a Cerro en el cierre de la primera fecha del torneo Apertura en el estadio Tróccoli, donde los franjeados aprovecharon el hombre de más en el complemento y se quedaron con el triunfo gracias a un gol de Maicol Ferreira.

El primer tiempo fue muy chato y hubo mucha imprecisión por parte de ambos equipos. El trámite era tan entrecortado que había cinco amonestados al término del primer tiempo.

Luego de un aislado y tímido cabezazo del equipo villero que se fue alto, los franjeados respondieron con un remate de media distancia de Camilo Mayada que pasó desviado.

La más clara de la primera parte la generó Cerro por izquierda a los 23’, cuando Santiago Paiva conectó un cabezazo que también se perdió afuera.

Los locales se quedaron con diez jugadores en el amanecer del complemento por la expulsión de Cristian Barros tras una dura infracción sobre Facundo Balatti.

La apertura de Danubio llegó a los 65 minutos, cuando el recién ingresado Enzo Cabrera atacó por izquierda, pisó el área y colocó un centro atrás para Camilo Mayada, que remató y se encontró con un rebote que fue a parar a los pies de Maicol Ferreira, quien la terminó mandando a guardar.

Los cerrenses respondieron con un remate desviado de Gianni Rodríguez, pero Danubio volvió a llegar en varias oportunidades y obligó al arquero Fabrizio Correa a intervenir con tapadas difíciles.

Danubio volverá a jugar el próximo domingo ante Boston River a las 17 horas en Jardines, mientras que Cerro visitará a Albion el lunes que viene a las 19 en el Franzini.

Cerro
25
Fabrizio Nicolás Correa González
16
Juan Cruz Guasone
Sustituído a los 76'' por Iván Valenzuela
17
Gianni Daniel Rodríguez Fernández
2
Facundo Martín Butti
23
Martín Farías Palavecino
35
Pablo Joel Nongoy Sejas
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
Amonestado a los 12'' Sustituído a los 66'' por Rodrigo Mederos Carro
5
Alejo Agustín Macelli
Amonestado a los 14'' Sustituído a los 76'' por Brahian Milton Alemán
29
Santiago Martín Paiva Mattos
Sustituído a los 76'' por Diego Nahuel Soria Barcos
27
Cristian Barros Mirabal
Amonestado a los 25'' Expulsado a los 47''
9
Bruno Morales
Sustituído a los 55'' por Agustín Sebastián Miranda Cambón
Suplentes:
Diego Alberto Capdevila Fernandez
,
Ingresó a los 76''
Iván Valenzuela
,
Francisco Bregante Torres
,
Washington Ariel Lima Araujo
,
Ingresó a los 66''
Rodrigo Mederos Carro
,
Ingresó a los 55''
Agustín Sebastián Miranda Cambón
,
Ingresó a los 76''
Brahian Milton Alemán
,
Axel Hernán Méndez Aguilera
,
Ingresó a los 76''
Diego Nahuel Soria Barcos
,
Rodolfo Nahuel Sena Aguirre
D.T.: Nelson Javier Abeijón Pessi
Danubio
1
Mauro Daniel Goicoechea Furia
40
Facundo Balatti
31
Tomás Bernardo Cavanagh
Amonestado a los 44'' Sustituído a los 64'' por Luis Leandro Sosa Otermín
2
Emiliano Daniel Velázquez Maldonado
3
Joaquín Alejandro Pereyra Cantero
20
Maicol Sebastián Ferreira Soppi
Goles: 1 Minuto: 65''
18
Camilo Sebastián Mayada Mesa
10
Mateo Gabriel Peralta Píriz
Amonestado a los 17'' Sustituído a los 64'' por Luis Enrique Femia Rios
8
Sebastián Javier Rodríguez Iriarte
21
Nicolas Azambuja
Sustituído a los 88'' por Ivo Alexis Costantino
30
Bruno Sebastián Fernández Miglierina
Sustituído a los 64'' por Enzo Cabrera Mauri
Suplentes:
Kevin Alexander Martínez Inzaurralde
,
Juan Mateo Rinaldi
,
Ingresó a los 64''
Luis Leandro Sosa Otermín
,
Juan Andrés Millán Santarcieri
,
Emiliano Figueroa
,
Axel Gaston Montaña Menendez
,
Alexander Ezequiel Velázquez Ghigliazza
,
Ingresó a los 88''
Ivo Alexis Costantino
,
Ingresó a los 64''
Enzo Cabrera Mauri
,
Ingresó a los 64''
Luis Enrique Femia Rios
D.T.: Diego Oscar Monárriz
Incidencias del partido
47'' Tarjeta roja para Cristian Barros Mirabal (Cerro)

