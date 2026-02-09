Apertura: Danubio derrotó 1-0 a Cerro en el Tróccoli, donde se cerró la primera fecha

Danubio derrotó 1-0 a Cerro en el cierre de la primera fecha del torneo Apertura en el estadio Tróccoli, donde los franjeados aprovecharon el hombre de más en el complemento y se quedaron con el triunfo gracias a un gol de Maicol Ferreira.

El primer tiempo fue muy chato y hubo mucha imprecisión por parte de ambos equipos. El trámite era tan entrecortado que había cinco amonestados al término del primer tiempo.

Luego de un aislado y tímido cabezazo del equipo villero que se fue alto, los franjeados respondieron con un remate de media distancia de Camilo Mayada que pasó desviado.

La más clara de la primera parte la generó Cerro por izquierda a los 23’, cuando Santiago Paiva conectó un cabezazo que también se perdió afuera.

Los locales se quedaron con diez jugadores en el amanecer del complemento por la expulsión de Cristian Barros tras una dura infracción sobre Facundo Balatti.

La apertura de Danubio llegó a los 65 minutos, cuando el recién ingresado Enzo Cabrera atacó por izquierda, pisó el área y colocó un centro atrás para Camilo Mayada, que remató y se encontró con un rebote que fue a parar a los pies de Maicol Ferreira, quien la terminó mandando a guardar.

Los cerrenses respondieron con un remate desviado de Gianni Rodríguez, pero Danubio volvió a llegar en varias oportunidades y obligó al arquero Fabrizio Correa a intervenir con tapadas difíciles.

Danubio volverá a jugar el próximo domingo ante Boston River a las 17 horas en Jardines, mientras que Cerro visitará a Albion el lunes que viene a las 19 en el Franzini.