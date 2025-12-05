Fútbol Internacional

Carrascal y Plata terminaron su amistad después de una pelea por una mujer en una fiesta

Los jugadores del Flamengo Jorge Carrascal y Gonzalo Plata rompieron su amistad fuera del campo. El distanciamiento se debe a que uno de ellos supuestamente le robó la confianza al otro, según consignó el portal brasileño Metrópoles.

Con la separación, las celebraciones, que antes organizaban los jugadores número 15 y 50 junto con Pulgar, ahora son independientes. Ahora, el ecuatoriano organiza los eventos con dos colegas, como el que tuvo lugar ayer tras ganar el Campeonato Brasileño.

De acuerdo con el diario Extra, en las fiestas de Gonzalo Plata participan “70 mujeres y ellos dos”.

El jugador colombiano sigue organizando eventos junto con el centrocampista chileno y el resto de los jugadores del equipo, quienes prefieren asistir a las fiestas de ambos, conocidas por ser más animadas. Carrascal, en tanto, abre su casa con frecuencia para celebrar fiestas, lo que irrita a los vecinos, ya que duran toda la noche, indica el primer medio citado.

