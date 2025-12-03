Flamengo: Carrascal organizó una fiesta y dejó comprometidos a los compañeros casados

Fútbol Internacional

Flamengo celebró la Copa Libertadores ganada el pasado sábado frente a Palmeiras en Lima, donde se impuso 1-0 con gol de cabeza de Danilo, y los festejos del domingo dejaron secuelas entre varios futbolistas casados del plantel.

Según informaron medios brasileños, el colombiano Jorge Carrascal organizó el banquete y habría invitado a un numeroso grupo de chicas escort, además de reconocidas influencers y travestis, lo que generó complicaciones en las relaciones de algunos de sus compañeros casados.

Pero así como la celebración pudo haber complicado y hasta destruido más de una relación, también habría promovido nuevos vínculos. Tal es el caso de Danilo, el autor del gol, quien estuvo toda la noche acompañado por la modelo Bárbara Fontanella.

Por otra parte, al zaguero Léo Pereira se lo vio retirarse del recinto con Flavia Lopes Saraiva, destacada gimnasta de 26 años que se colgó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2024. El hecho tomó aún más notoriedad pública porque en setiembre pasado el jugador se separó de la influencer Karoline Lima, con quien se habría reconciliado semanas después.

Nicole Bahls, otra reconocida gimnasta brasileña, abandonó la fiesta con Samuel Lino, el delantero que volvió del fútbol español en julio de este año.

Las versiones que circulan en la prensa rosa de Río de Janeiro se dan en la previa del partido que Flamengo disputará hoy a las 21:30 horas frente a Ceará en Maracaná, donde puede conquistar el título del Brasileirão con una fecha de anticipación. Los dirigidos por Filipe Luis aventajan por cuatro puntos al Palmeiras con seis por disputar.

