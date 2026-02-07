Básquet: Germán Cortizas se despidió de su “querido Aguada” con un emotivo posteo

Básquetbol

Germán Cortizas dejó de ser el entrenador de Aguada tras la dura derrota por 101-54 con Boca Juniors en el marco de la última fecha de la Basketball Champions League Américas, torneo que el Aguatero cerró con un triunfo y cinco caídas.

Horas después de conocerse la noticia, el Casco se despidió del club del que es ídolo con un emotivo comunicado: “Gracias mamá y gracias papá por llevarme aquel día, cuando el estadio aún se estaba construyendo. Así, de esa manera sencilla, comenzó esta relación de amor tan especial”.

“Querido Aguada: mi historia siempre estará vinculada a vos desde el lugar que sea; te agradezco los amigos, los desafíos profesionales, ver crecer tantos niños y jóvenes en formativas, el compromiso y la pasión por este deporte. Te pido disculpas por las veces que no pude darte lo que precisabas de mí. Te agradezco cada momento, te agradezco parte de lo que soy”, indicó.

Y añadió: “Cuando me ofrecieron el cargo de entrenador sabía que no era para siempre, pero era la oportunidad de dejar todo por el club y el regalo de cumplir un sueño, y no dudé en asumirlo. Al tiempo me di cuenta que estaba equivocado, claro, hay cosas que son para siempre; los momentos donde la tribuna parece caerse encima, los hinchas emocionados, los abrazos en familia, lo que dejaron en mí los jugadores y mis compañeros, el trabajo en equipo. Esto sí es para siempre”.

“Gracias a todos los jugadores que me tocó dirigir estos años y al cuerpo técnico por el vínculo que trascenderá, gracias a los dirigentes y a todos los que confiaron y me apoyaron durante el camino”, ahondó.

“Al hincha: distinto, exigente, fiel, pasional, único. Gracias. Nunca fue por plata, siempre fue por amor. Ahora toca acompañar desde otro lugar. Seguiremos juntos siempre. Gracias, Aguada”, concluyó.

La salida de Cortizas, un exjugador de la casa que supo ser campeón dirigiendo la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2023/24, tiene más que ver con el presente del equipo a nivel local.

Venía de sufrir una inesperada derrota ante Welcome y las abultadas derrotas en el plano internacional agravaron la situación. Los rojiverdes tienen seriamente complicada la posibilidad de meterse en la Liguilla de los seis mejores de la LUB, ya que pese a que llevan 12 victorias y seis derrotas, acarrean una quita de cuatro puntos.

