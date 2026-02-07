Básquet: Germán Cortizas dejó de ser entrenador de Aguada, que el martes jugará el clásico

Básquetbol

La eliminación de Aguada a manos de Boca Juniors en la Basketball Champions League Americas, torneo del que se despidió con una dura derrota en cifras de 101-54 el pasado jueves en Belo Horizonte, caló hondo en filas aguateras y tuvo repercusiones inmediatas.

Horas después de llegar a Montevideo, Germán Cortizas renunció a la dirección técnica, por lo que Leandro Taboada, que era su asistente, asumirá la conducción del plantel de forma interina de cara al clásico del próximo martes frente a Goes.

La salida del Casco, un exjugador de la casa que supo ser campeón dirigiendo la Liga Uruguaya de básquetbol 2023/24, tiene más que ver con el presente del equipo a nivel local. Venía de sufrir una inesperada derrota ante Welcome, y las abultadas derrotas en el plano internacional agravaron la situación.

Los rojiverdes tienen seriamente complicada la posibilidad de meterse en la Liguilla de los seis mejores de la LUB, pese a que llevan 12 victorias y seis derrotas. La quita de cuatro puntos que acarrea (dos de la temporada pasada y dos por salivazos a un árbitro en la presente), los dejó en una situación compleja y obligados a ganar sus próximos cuatro partidos.

Para meterse entre los de arriba, Aguada tendrá que vencer a Goes (Palacio Peñarol), Unión Atlética (local), Hebraica y Macabi (local) y Defensor Sporting (visitante, en Welcome), con la baja del lesionado Donald Sims.

De no meterse en la Liguilla, el último subcampeón jugará el Reclasificatorio, que definirá dos descensos y otorgará dos cupos, el 7 y 8, para disputar los playoffs, lo que supondría un cruce muy duro ante el primero o segundo de la fase regular y con desventaja de localía en una serie al mejor de cinco.

