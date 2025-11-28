Aguirre por Diego García: “Es un tema sensible; prefiero no hacer referencia este momento”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este viernes, Diego Aguirre dio una conferencia de prensa para hablar del clásico que Peñarol jugará el próximo domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central, correspondiente a la segunda final de la Liga AUF Uruguaya.
Pero, lógicamente, el entrenador carbonero fue consultado sobre Diego García, quien el pasado martes fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual, motivo por el que ya no pertenece más al club.
Igualmente, la Fiera esquivó la pregunta, al menos por ahora: “Es un tema muy sensible. Prefiero no hacer referencia en este momento, ahora vamos a focalizarnos en el partido del domingo. Después, con mucho gusto, podemos hablar de este tema”.
A Diego García, que fue titular el pasado domingo en el 2-2 en el Campeón del Siglo, se le rescindió automáticamente el contrato tras se encontrado culpable del caso de violación del que se lo acusaba en Argentina desde 2021.
