Aguirre dio buenas noticias sobre lesionados y avisó: “Vamos a ser pocos, pero muy buenos”

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, dio una conferencia de prensa este viernes previo a la segunda final de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional, que se disputará el próximo domingo en el Gran Parque Central.

El Carbonero, que no pudo ganar en el Campeón del Siglo (2-2), tiene cuatro jugadores lesionados (Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Pedro Milans y Héctor Villalba), pero el DT aseguró que “la semana ha sido positiva en ese sentido”.

“Creo que vamos a tener a los jugadores que pensábamos que estaban en duda”, aseguró, y habló puntualmente de Herrera: “Está bastante bien. Está muy cerca de jugar”.

A las lesiones, Peñarol le suma la expulsión en la ida de Javier Méndez, por lo que Aguirre fue consultado sobre la diferencia de profundidad en ambos planteles, y respondió con cierta ironía: “Es lo que hay. Vamos a ser pocos, pero muy buenos”.

Jugar finales frente a Nacional “es una experiencia ya vivida”: “Con 20 años me tocó jugar una final y, como entrenador, dos. Es una situación de mucha presión y responsabilidad, pero es una más y estoy con confianza de que podemos volver a ser campeones”.

Aunque este encuentro, con un Parque repleto de hinchas y nadie de Peñarol en las tribunas, “es lo más parecido a un partido definitorio de Copa Libertadores”.

Con respecto a lo que puede mostrar el elenco de Jadson Viera, Aguirre analizó: “Lógicamente, hay variantes que pueden hacer tener un cuidado diferente, pero nos focalizamos en lo que nosotros tenemos que proponer”.

“Tenemos cosas muy buenas para mostrar. El clásico lo empezamos con un panorama adverso y tuvimos la tranquilidad y jerarquía para revertir el resultado, proponer buen fútbol y generar”, indicó, y habló de los errores defensivos que les costaron dos goles: “No hice mucho foco en eso; son accidentes”.

“Llegamos bien, fuertes, y estamos preparados. Tenemos que confiar en que es posible. Este grupo nos ha dado muchas alegrías y hemos superado momentos de adversidad”, expresó.

En el final de la conferencia, al DT le mencionaron un probable once para el domingo (Bryan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo), y dijo que de todos esos había “una duda sola”.

Y cerró haciendo referencia a cómo Leonardo Fernández mostró su mejor versión en la pegada el pasado domingo: “Es muy beneficioso. En el momento justo. Es algo que estábamos esperando”.

