“Seba va a atajar uno o dos”: el presagio del DT de Juventud en los penales que se cumplió

Un agónico gol de Patricio Pernicone le dio el triunfo 4-3 a Juventud de Las Piedras para forzar los penales ante Universidad Católica en Quito por la primera fase de la Copa Libertadores que luego se transformó en la clasificación.

Los pedrenses se impusieron por 4-3 en la definición desde los once pasos y avanzaron a la fase 2, en la que se verán las caras con Guaraní de Paraguay.

El arquero Sebastián Sosa fue gran figura en los penales con dos atajadas, situación que presagió su entrenador, Sebastián Méndez.

“Vamos bien seguros a lo que tenemos que hacer. Bien seguros, con mucha confianza. Porque es nuestro”, comenzó su arenga previa a los lanzamientos el argentino.

“Hoy demostraron que son muy buenos, vamos por lo último. Con mucha fe. Seba [Sosa] va a atajar uno o dos, siempre va a atajar uno o dos. Vamos con fe a patear”, añadió.

¡EL GALLEGO SABÍA COSAS! Méndez dio una gran arenga y aseguró "SEBA VA A ATAJAR UNO O DOS"... ¿Qué pasó? ¡Sosa tapó dos penales ante la U. Católica y Juventud clasificó a la Fase 2 de la #Libertadores! pic.twitter.com/ugGf3yVbFk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

Y cumplieron

La definición en los penales comenzó a pura efectividad, anotando Luis Canga, Byron Palacios y Gregori Anangonó en el local, y Federico Barrandeguy y Alejo Cruz en la visita.

Gonzalo Gómez no pudo con Rafael Romo, pero Jhon Chancellor encontró las manos de Sosa para dar esperanzas al equipo uruguayo, las que ratificó Ramiro Peralta para sellar el 3-3.

En el último disparo, el argentino Gerónimo Cacciabue se afirmó pegándole al medio y el meta pedrense se quedó parado para sacarla. Fernando Mimbacas ajustició al venezolano, y se desató el festejo de Juventud por la clasificación.

