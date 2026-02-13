Fútbol Internacional

Libertadores: contra quién jugará Juventud en fase 2 y el posible cruce con otro uruguayo

Juventud de Las Piedras logró una histórica clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores, en su primera participación, al eliminar a Universidad Católica de Ecuador en Quito por penales.

Tras caer 1-0 en el Estadio Centenario la pasada semana, el equipo pedrense ganó 4-3 gracias a un agónico gol de Patricio Pernicone, y luego se impuso por el mismo resultado en la tanda de penales.

Esta es la segunda vez que Juventud avanza una ronda en un torneo internacional, ya que la única vez que había jugado una Copa antes, que fue la Sudamericana 2015, eliminó con un global de 4-3 a Real Potosí de Bolivia en primera fase, pero luego cayó por penales con Emelec de Ecuador en segunda.

Tras dejar por el camino a la Católica, ahora los dirigidos por Sebastián Méndez se verán las caras con Guaraní de Paraguay, llave que tendrá su partido de ida el próximo jueves 19 a las 19:00 en Montevideo, y la vuelta el jueves 26, a la misma hora, en Asunción.

En caso de avanzar, podría haber un cruce uruguayo, ya que el ganador de esta llave enfrentará en la fase 3 al vencedor de Liverpool y Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

Negriazules y colombianos jugarán la ida el próximo martes 17, a las 21:30 en Montevideo, y la revancha el martes 24, en el mismo horario, en Medellín.

Si tanto Juventud como Liverpool avanzan y juegan entre sí, Uruguay se aseguraría tres equipos en fase de grupos de Copa Libertadores (ya están Nacional y Peñarol) y tres en Sudamericana (Torque o Defensor, y Boston River o Racing), ya que los perdedores de la tercera ronda caen al segundo torneo en importancia de Conmebol.

La última vez que dos equipos uruguayos se enfrentaron por Libertadores fueron Nacional y River Plate en 2016, en fase de grupos. Si Juventud o Liverpool clasifican a fase de grupos, podrían enfrentar a Nacional o Peñarol porque irían al bombo 4.

