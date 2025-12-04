“Quiere lo mejor para el fútbol uruguayo”: Giordano explicó su informe positivo de Bielsa

Selección

Una delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentra en Washington DC, capital de Estados Unidos, para presenciar este viernes el sorteo del Mundial 2026.

Entre ellos está Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la AUF, quien comentó que ya tienen visualizados 17 lugares para hacer el campamento base. Siete son en la zona este de Estados Unidos, seis en la oeste y seis en la del centro.

Hasta el 9 de enero hay tiempo para presentarlos, y ahí entran en un sistema de elección, que se pueden llegar a decidir por ranking FIFA. Desde la AUF buscan un centro deportivo con alojamiento (dos de los 17 son así), pero son “difíciles conseguirlos”.

Si no, intentarán entrenar en instalaciones de clubes profesionales con un hotel cercano.

“Me gustaría jugar en condiciones normales. Sufrimos mucho el calor y la zona oeste va a sr complicada”, dijo Giordano sobre los posibles rivales en el Mundial, y agregó que también espera que puedan jugar en “un lugar al que los uruguayos tengan un acceso fácil y económico”.

Estaba previsto que Marcelo Bielsa viajara al sorteo, pero a último momento decidió no hacerlo porque entendió que “era más productivo hacer tareas en el Complejo que estar acá”.

“Ya se empezó con la visualización de los adversarios del Mundial. El staff ya está trabajando”, contó Giordano en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

El director de selecciones fue consultado sobre la posibilidad que se manejó de integrar a otra persona al cuerpo técnico: “Es una inquietud de Bielsa desde que llegó, no es algo que surge ahora. Hemos buscado cosas que no se han concretado, seguimos trabajando”.

“No hay una regla de que se tenga que sumar”, aseguró, y confirmó que “se habló” con Diego Godín, “pero no era un momento para él”.

“Ninguno” de los jugadores lo llamó por lo sucedido con Bielsa, que se dio “después de una derrota que, pese a ser amistosa, nos dolió a todos”. “Es un tema que tenemos que analizar, tener una escucha y resolverlo internamente”, agregó.

Con respecto al “informe positivo” sobre el trabajo de Bielsa que elevó al Comité Ejecutivo, explicó: “La estructura está tranquila con las profesionalidades del entrenador, con el don de gente que es y por como ha desarrollado este trabajo”.

“Tengo que estar al lado de un entrenador que quiere lo mejor para el fútbol uruguayo”, indicó, y señaló: “Él ha sido muy crítico de su gestión y ha dicho que no ha podido hacer jugar a Uruguay como le gustaría”.

“La figuración de la Copa América fue buena y el nivel de juego también, y el principio de las Eliminatorias fue muy bueno. Después sucedió el episodio con Colombia, que afectó a la conformación del plantel, y el episodio de Luis [Suárez] también afectó; ese problema no fortaleció a nadie”, analizó.

“El último segmento: empatar en Brasil, ganarle a Colombia, ganarle contundentemente a Perú, clasificar sin usar ningún cupo extra, no salir tercero por un punto. En los resultados lo pondría como un equilibrio; no fueron brillantes, pero no lo calificaría como que no fue bueno”, siguió.

Giordano también se refirió a Ronald Araujo, quien pidió no jugar en Barcelona “para recuperarse anímicamente”: “No está pasando por un buen momento. Todo el staff de la selección y toda la parte administrativa ha mantenido contacto con él, lo estamos acompañando”.

“Es un tema que muchísimos profesionales lo padecen. En nuestra liga hay casos y en juveniles hemos detectado”, comentó, y ahondó: “Le manifestamos que estamos para lo que necesitan, tratamos de no invadirlo”.

Por último, confirmó que es una posibilidad jugar ante la selección de Inglaterra en la fecha FIFA de marzo.

