Los representantes de Uruguay en sorteo de Mundial 2026: se bajó Bielsa y van dos leyendas

Este viernes, desde las 14:00 horas, se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., la capital estadounidense.

Una delegación uruguaya ya viajó rumbo a Estados Unidos para encarar el sorteo, pero a último momento se bajó Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección, quien había solicitado expresamente estar presente en el evento.

El pedido se dio durante la reunión con el Comité Ejecutivo de la AUF en la que se lo ratificó en el cargo, pero este lunes comunicó que finalmente no irá.

Por ese motivo, en representación de Uruguay estarán Ignacio Alonso, presidente de la AUF; Jorge Giordano, director de selecciones nacionales; Matías Pérez, miembro del Comité Ejecutivo; Álvaro Núñez, por logística y seguridad, y Marcos Méndez, director del departamento de marketing de AUF.

Por otra parte, según informó el periodista Federico Buysan, Diego Forlán y Diego Lugano dirán presente en calidad de leyendas de Uruguay.

Forlán jugó las Copas del Mundo de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que Lugano estuvo en 2010 y 2014.

