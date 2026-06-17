“Fue una animalada, me equivoqué”, el detrás de la pregunta a Canobbio que se volvió viral

Montevideo Portal
Martín de María es un creador de contenido uruguayo del barrio Cerrito de la Victoria, quien trabaja en la ciudad de Barcelona, España, para una productora uruguayo-argentina llamada Punto del Plata. En ella, se encuentra junto al relator Jorge Arrutti y el panelista y exfutbolista Gonzalo de los Santos.
De María fue protagonista de un video viral grabado junto a Agustín Canobbio en el que le pregunta si prefiere tomar “mate dulce o salado”, lo que generó una reacción de sorpresa en el futbolista.
En diálogo con Montevideo Portal, Martín de María comentó que luego de esta escena, el futbolista lo tomó con humor y cercanía. “Apagamos la cámara y se reía, me decía: '¿Qué me quisiste preguntar, boludo?'”, añadió.
De María sostuvo: “La cara de asombro de él fue un poema, fue alucinante”. Al finalizar este intercambio pactaron para volver a juntarse.
Según contó, la pregunta no fue pensada de forma humorística, sino que se equivocó. “Fue una animalada, me equivoqué”, contó entre risas. “Al hacer muchos eventos voy por la calle y todo el mundo me dice: ‘¿Qué hacés, mate dulce o salado?’”, agregó.
El humorista, además de la nota con Agustín Canobbio, también ha subido contenido a sus redes sociales con figuras de la selección uruguaya, como Federico Valverde, Maxi Araújo y José María Giménez.
Yo cuando me animo pic.twitter.com/ElU8YbiOka— santi (@santisoriaa) June 16, 2026
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