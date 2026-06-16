Mundial 2026

La pregunta viral que sorprendió a Canobbio tras el debut de Uruguay en el Mundial

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Una situación poco común y que se hizo viral rápidamente se dio tras el partido entre Uruguay y Arabia en el Hard Rock Stadium de Miami y tuvo a Agustín Canobbio como protagonista

El tiktoker uruguayo Martín de María, que en su biografía de Instagram se define como “apasionado por el fútbol y ladrón de sonrisas” paró al futbolista celeste tras el duelo para realizar “una nota diferente” y vaya si cumplió.

La pregunta que le realizó al extremo del Fluminense y que rápidamente recorrió las redes fue si tomaba “mate dulce o salado”. La sorpresa de Canobbio fue total y repreguntó ¿amargo?.

Allí el influencer criollo fue a más y corrigió sin corregir: “¿amargo o salado?”. El jugador respondió “amargo” fingiendo demencia.

Yo cuando me animo pic.twitter.com/ElU8YbiOka — santi (@santisoriaa) June 16, 2026

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