“Fin del tema”: la aclaración de Suárez por sus dichos sobre los mundiales de Uruguay

En el medio de los rumores que lo vinculan con una nueva vuelta a Nacional, Luis Suárez participó en las últimas horas de una entrevista en la que tuvo una declaración que se hizo viral, no precisamente con referencia al equipo tricolor.

En un duelo de preguntas “Argentina vs. Uruguay”, el salteño dio el brazo a torcer en una eterna polémica futbolera que se reavivó en los últimos años en las redes sociales, sobre todo a partir de que la FIFA manejó la posibilidad de bajar de cuatro a dos las estrellas del escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El atacante tenía que tocar la pelota si entendía que “Uruguay tiene más mundiales que Argentina”, y no la tocó. “Nosotros ganamos dos mundiales y nos otorgaron dos más; yo no los cuento”, afirmó.

Horas después, Suárez compartió una historia de Instagram en la que hizo referencia a su declaración. “Uruguay tiene cuatro estrellas; eso es INDISCUTIBLE. Hablé de Mundiales y fue con humor, nada más. Amo a mi país, estoy ORGULLOSO de su historia y nunca le faltaría el respeto. Fin del tema”, escribió.

