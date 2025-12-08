Luis Suárez: “Ganamos dos mundiales y nos otorgaron dos más; yo no los cuento”

Selección

Luis Suárez protagonizó un entretenido duelo de preguntas “Argentina vs. Uruguay” con el creador de contenidos Juan de Montreal, en el que los temas de debate fueron el mate, la yerba, el asado, el dulce de leche y, también, el fútbol.

El goleador salteño no cedió prácticamente en nada. A su entender, el mate es uruguayo, así como también el mejor asado, la mejor yerba y el origen del dulce de leche.

No obstante, dio el brazo a torcer en una eterna polémica futbolera que se reavivó en los últimos años en las redes sociales, sobre todo a partir de que la FIFA manejó la posibilidad de bajar de cuatro a dos las estrellas del escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los protagonistas tenían que tocar la pelota si entendían que “Uruguay tiene más mundiales que Argentina”, y no la tocaron. “Nosotros tenemos tres”, dijo Juan de Montreal. “Ustedes tienen tres. Nosotros ganamos dos mundiales y no otorgaron dos más; yo no los cuento”, respondió el goleador salteño.

Más allá de la polémica que la FIFA ya dejó atrás por las cuatro estrellas del escudo, lo indiscutible es que Argentina tiene tres Copas del Mundo (1978, 1986 y 2022) y Uruguay dos (1930 y 1950). La AUF cuenta los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 porque fueron los únicos reconocidos por la FIFA con carácter mundial, ya que se jugaron con sus reglas y bajo su organización, y eran la única competición antes de la creación de la Copa del Mundo en 1930.

