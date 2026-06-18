Mundial 2026

“Estuvimos a nada de ganar”: Tonga Reyno y la “ilusión” de la Celeste en el Mundial

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

Este martes por la noche se realizó en Miami la primera edición del Uruguay Day, del que fueron parte autoridades del gobierno, del mundo empresarial y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Además de las figuras mencionadas, también estuvieron presentes figuras de otros deportes, como el luchador profesional uruguayo Gastón “Tonga” Reyno, que fue uno de los muchos uruguayos que el lunes asistieron al debut mundialista de la Celeste frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.

En diálogo con FútbolUy, Reyno definió los inicios del Mundial 2026 como una “ilusión”, algo que asegura que sintieron todos los uruguayos que vieron el partido.

“Después del segundo tiempo de Uruguay quedamos todos ilusionados con la actitud y la garra que puso el equipo. Estuvimos a nada de ganar, eran tres minutos más y ganábamos”, contó el artista marcial acerca de lo que vivió en el Hard Rock Stadium.

Asimismo, Reyno puso el foco en el “extra cancha”, y destacó el ambiente que se generó entre los uruguayos que concurrieron en apoyo a la selección. “somos poquitos, pero somos como una familia realmente unida”, expresó, y comentó que se “emocionó” con .

En tanto, consultado sobre su preparación para la velada de boxeo a puño limpio, el atleta admitió que se siente “parcialmente limitado”, al querer socializar más —especialmente con el fervor mundialista—, pero aseguró que está “enfocado” y disciplinado en seguir su entrenamiento para el gran evento del 25 de julio.

Por José Luis Calvete

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