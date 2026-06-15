“Este partido debíamos ganarlo”: las primeras impresiones de Bielsa tras 1-1 con Arabia

Mundial 2026

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Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026 en Miami y nada más finalizado el partido, Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, habló y aseguró que era “un rival al que debimos superar”.

“Concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien”, analizó el técnico argentino en DSports.

“Este partido teníamos que ganarlo”, añadió, y comentó que en el segundo tiempo “el partido cambió, pero no sé si por los cambios o por otros motivos”.

Estas declaraciones de Bielsa son inéditas, ya que desde 1999 que no hablaba mano a mano con la prensa, pero por obligación del protocolo FIFA, debe conceder una entrevista antes y después del partido, sino hay multa.

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