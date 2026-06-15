Mundial 2026: Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en Miami, pero mereció mucho más

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El partido comenzó con los celestes teniendo la pelota y tratando de avanzar en bloque ante un rival ordenado que apostó a responder con velocidad.

La primera clara llegó a los 3’ tras una larga circulación de la pelota, con Matúas Viña mandándose por izquierda y poniendo un pase a Maxi Araújo que le pegó y el golero sacó con los puños al córner.

A diferencia de la gran mayoría de los otros partidos del Mundial, el trámite era mucho más lento y controlado, con un fuerte calor imperante, y dos rivales que no querían desordenarse en su idea táctica.

Recién sobre los 18’ apareció algo en ofensiva de los asiáticos cuando su mejor figura, Salem Al Dawsari, probó desde lejos, pero la pelota se fue lejos.

Los embates de los charrúas eran casi todos por izquierda, con Viña y Araújo, mientras que el sector derecho de Varela y Valverde no entraba demasiado en acción.

A esto se sumaba que prácticamente en ningún momento pudieron hacer entrar en acción a Darwin Núñez y Federico Viñas, impreciso, no se lo veía tan cómodo retrasado.

La pausa de hidratación sirvió para acomodar algunas ideas y tratar de encontrar más la banda olvidada y desde allí surgió una clarísima. Luego de un desborde de Varela rechazado, apareció un centro de Bentancur al segundo palo, Araújo la puso al medio y Viñas de palomita cabeceó, pero Mohammed Al Owais la sacó para apagar las alarmas.

Y sobre los 37 apareció lo mejor de los árabes con pelotas quietas y envíos en forma de centro. Uno se cerró y lo sacó Muslera, para, instantes después, hacer una atajada propia de un jugador de su calidad. Una pelota que le quedó en el área a Abdulelah Al Amri terminó en un derechazo que el Nene voló para despejar. Luego fue Kanno el que con un testarazo avisó.

Esto marcó una etapa de desconcierto y nerviosismo celeste que mostró falencias defensivas que terminaron en el gol inicial. Un córner que cabeceó Al Khaibari sobre Bentancur, volvió a tapar Muslera al límite, pero dando rebote, y ahora si, Abdulelah Al Amri no falló para el 1-0 a los 40.

ARABIA SAUDITA SE PUSO ARRIBA ANTE URUGUAY: Abdulelah Al-Amri puso el 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.



? #ESPNMundial



?? Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/VdpLSDaiS6 — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) June 15, 2026

Un golpe que llevó a plantar un juego mucho más directo, sin tanto toque, así apareció un desborde de Araújo que no pudo poner con claridad al medio y otro testarazo de Viñas, que contuvo el golero. Nada cambió la ventaja mínima con que los verdes se fueron al descanso.

Para el complemento Marcelo Bielsa determinó realizar dos variantes, sacando a Matías Viña, de flojo desempeño defensivo, y Darwin Núñez, por Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria. Esto llevó a Valverde a jugar más centrado y a Viñas de nueve.

Y a los 47' apareció una buena chance de llegar al segundo cuando Guillermo Varela puso un centro que Federico VIñas cabeceó, pero, una vez más, Al Owais se la sacó.

Esto fue una pauta de lo que salió a buscar la Celeste, parase en cancha ajena e ir por las bandas para terminar por el centro, donde el jugador surgido en Juventud de Las Piedras, ganaba una y otra vez.

A esa altura el combinado charrúa hacía méritos para llegar al empate pero faltaba lo más importante, la precisión para concretar. Es más a los 60' un tremendo zapatazo de media distancia que sacó Manuel Ugarte lo tocó el cuidapalos y reventó el palo, en otro grito de gol que se ahogó.

¡¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A URUGUAY!!



Ugarte remató de media distancia y la pelota impactó contra el vertical derecho de Al Owais. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kf6e9rJZl2 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026

Los minutos pasaban y la desesperación iba en aumento. Donis hizo cambios defensivos para sostener mientras que Valverde con un tiro libre volvía a exigir. Pausa de hidratación y Nicolás de la Cruz a la cancha por Ugarte.

Y a los 79' llegó el merecido empate tras un centro que Viñas volvió a conectar, el golero tapó dando rebote y Maximiliano Araújo más rápido que todos los aprovechó para mandarla a guardar.

¡GOL DE URUGUAY! MAXI ARAÚJO PUSO EL 1-1 ANTE ARABIA SAUDITA.



? #ESPNMundial



?? Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/MNfuMlwBxS — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) June 15, 2026

Locura desatada en el estadio con el grito de "Soy Celeste" retumbando y Brian Rodríguez ingresando por al autor del gol para el cierre. Es más la primera que tocó sacó un disparo de media distancia que pasó muy cerca.

La Celeste iba con convicción, impulsada por los jugadores que llegaron desde el banco para darle otra cara al equipo, a los que se sumó Rodrigo Aguirre a los 89'.

Y en la adición hubo tres clarísimas para ganarlo. Dos zapatazos, uno de Nico de la Cruz y otro de Valverde, más un cabezazo de Cáceres, todos tapados por Al Owais, la gran figura del duelo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy