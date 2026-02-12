“Este club es mi familia”: Arda Güler negó sufrir acoso laboral en el Real Madrid

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Arda Güler utilizó sus redes sociales para responder de forma contundente a una polémica que se instaló en Turquía y que rápidamente tuvo repercusión internacional. El joven futbolista del Real Madrid desmintió las declaraciones de su compatriota Serhat Pekmezci, exjefe de scouting, quien aseguró que el mediocampista atraviesa una situación de “acoso laboral” dentro del plantel merengue.

La respuesta de Güler llegó a través de un mensaje publicado en su canal oficial de Instagram, donde expresó su malestar por los dichos del hombre que, según reconoció, tuvo un rol importante en sus primeros pasos en el fútbol.

“He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el señor Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera”, escribió el jugador nacido en Altindag.

Sin embargo, el futbolista fue claro al remarcar que su experiencia en la institución española ha sido totalmente distinta a la planteada por Pekmezci. “Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Güler reafirmó su orgullo por vestir la camiseta blanca y dejó en claro que su intención es continuar defendiendo al Real Madrid por mucho tiempo. “Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más”, agregó.

El mediocampista también destacó el nivel del plantel que integra y la relación con sus compañeros. “El Real Madrid tiene un equipo muy fuerte y estoy feliz y honrado de compartir vestuario con mis compañeros”, señaló.

Además, pidió que no se le dé trascendencia a versiones o comentarios que puedan alimentar rumores sobre su situación interna: “Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto”.

El pronunciamiento del futbolista se dio luego de que Pekmezci realizara fuertes declaraciones en el medio turco Sports Digitale, en las que afirmó que Güler estaría sufriendo presiones dentro del vestuario. “Aunque el Real Madrid es un gran club, Arda Güler está sufriendo acoso laboral”, expresó.

El exscout incluso aseguró que la situación provenía directamente de algunos futbolistas del plantel: “El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto”, afirmó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy