Arda Güler “sufre mucho acoso” por parte de compañeros del Real Madrid, afirmó su mentor

Serhat Pekmezci, scout del Fenerbahçe, concedió una extensa entrevista en las últimas horas al medio turco Sports Digitale y habló de todo lo relacionado al club, pero lo que más trascendió fue su declaración sobre la situación de Arda Güler, jugador que descurbió, en Real Madrid.

“Cuando es oportuno, cuando tiene tiempo, me llama, nos saludamos y charlamos; cuando llega a la selección, voy a visitarlo. Le explico el proceso y le doy apoyo moral”, comenzó diciendo.

Y soltó la bomba: “Por mucho que el Real Madrid sea un gigante mundial y por mucho talento que tenga Arda, ahora mismo sufre mucho acoso. Necesita apoyo”.

“No lo digo porque se quejara conmigo, pero anticipé que le pasaría esto. Le dije que tuviera paciencia”, ahondó.

“¿Quiénes lo están acosando?”, preguntó el periodista, y Pekmezci fue contundente: “Los jugadores”.

“Hay un grupo con el que Xabi Alonso lidió que simplemente no podían aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto. La marcha de Xabi Alonso está relacionada con esto”, añadió.

“Arda es muy paciente, muy consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, preguntándose por qué siempre es a él”, cerró.

Estas declaraciones chocan con lo sucedido en 2024, cuando varios jugadores del Merengue, entre ellos el uruguayo Federico Valverde, asistieron a una fiesta que organizó el turco con comida y música típica de su país.

Arda Güler, ahora de 20 años, llegó al Real Madrid a mediados de 2023 desde el Fenerbahçe, club que lo formó desde 2019. Esta temporada ha disputado 2.196 minutos, repartidos en 35 partidos, en los que anotó tres goles y dio 12 asistencias.

