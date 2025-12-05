¿Es viable la llegada de Maxi Silvera a Nacional? Mirá lo que dicen desde filas tricolores

Fútbol uruguayo

Las redes sociales estallaron este jueves con la filtración de que el “tapado” de Nacional para el mercado de pases era Maximiliano Silvera, delantero que el próximo 31 de diciembre finaliza contrato con Peñarol y que no llegó a un acuerdo para renovar.

No hubo expresiones públicas de ninguna de las partes hasta hoy, cuando Flavio Perchman, vicepresidente del Tricolor, explicó la situación: “Es un jugador al que le doy un valor muy importante. Me gusta su despliegue, actitud y juego”.

“Más allá del morbo de que viene de Peñarol, hay un tema deportivo. Lo otro viene de coletazo. Le pusimos el ojo solo por lo que ha rendido deportivamente; lleva casi 30 goles en dos años sin patear penales, aparte de que hace un despliegue y tiene solidaridad”, indicó.

“Al no renovar con Peñarol, nos pareció un jugador interesante. La primera vez lo hablamos con Seba Eguren y nos pareció un jugador sumamente valioso”, señaló en 100% deporte de radio Sport 890, y aseguró que hoy lo hablará con Jadson Viera, el DT albo.

Las negociaciones “están relativamente bien”, comentó, pero aclaró: “Lo que pasa es que, al mismo tiempo, nos cayó el tema de [Luis] Suárez de manera inesperada. No digo que queda descartado, pero si no viene Luis, es muy probable, y si viene Luis, ya hay que tener una charla con el jugador”.

“Tampoco vamos a hacer una ensalada de frutas de delanteros. [Christian] Ebere vuelve a Plaza Colonia, pero se ganó un lugar para seguir con nosotros. Gonzalo Carneiro quiere seguir en el club, pero no depende de nosotros porque tiene cláusula de salida a favor de él; Nico López y Maxi Gómez tienen contrato”, detalló.

Igualmente, “todavía tiene contrato con Peñarol, así que es una transacción para hacer a principios de enero”. El contrato que Nacional le puso sobre la mesa a Silvera es de tres años: “Tenemos algunas pautas económicas, pero no correspondía tener algo firmado”.

Los primeros contactos con el jugador se dieron meses atrás, cuando no llegó a un acuerdo para renovar con el Carbonero, pero tras las finales que Nacional le ganó a Peñarol, las negociaciones se intensificaron.

Con respecto a la situación de Luis Suárez, Perchman esperará primero un contacto entre el delantero y Jadson Viera para luego tomar él.

