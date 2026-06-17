Mundial 2026

¿Era roja para Messi? Qué dice el reglamento y la opinión de Henry y exárbitro uruguayo

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Argentina derrotó 3-0 a Argelia este martes en su debut en el Mundial 2026, con Lionel Messi como gran figura al despacharse con un hat-trick, lo que lo impulsó a la cima de la lista de máximos goleadores de la historia de la cita.

Sin embargo, cuando el partido ya estaba 1-0 a favor de la Albiceleste, se generó una gran polémica porque el astro argentino cometió una dura infracción sobre Aïssa Mandi, pegándole con los tapones a la altura de la pantorrilla.

Sin embargo, el árbitro del encuentro, el polaco Szymon Marciniak, no le mostró ninguna tarjeta y tampoco fue llamado por el VAR.

Toda Argelia pidió tarjeta roja y la imagen de la patada recorrió el mundo, generando división de opiniones. Hinchas y medios de comunicación defendían su postura sobre si era expulsión o simplemente amonestación.

Es así como Gabriel Popovits, exasistente internacional uruguayo, opinó sobre la jugada a través de su cuenta de X dedicada al arbitraje (@ArbitrajeU): “Muchos se quedan con el punto de contacto, pero también deben evaluarse la fuerza y la intensidad, y esta acción carece de ambas”.

“Debió ser amarilla”, aseguró, y lamentó: “El polaco Szymon Marciniak solo sancionó falta…”.

??¿ERA ROJA PARA MESSI???????



Muchos se quedan con el punto de contacto, pero también deben evaluarse la fuerza y la intensidad, y esta acción carece de ambas.



Debió ser amarilla??



El polaco Szymon Marcinia solo sancionó falta...???? pic.twitter.com/uJyts93To4 — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) June 17, 2026

Por otra parte, el exfutbolista francés Thierry Henry habló de la jugada en la transmisión oficial del partido y dijo: “Para mí, la intención es muy importante al analizar estas situaciones correctamente. Al volver a verlo, se aprecia claramente que está concentrado en el balón e intentando realizar una jugada, sin intención de lesionar a nadie”.

“Sí, hay contacto. Sí, se ve feo. Pero no todos los contactos fuertes son tarjeta roja. Precisamente por eso existe el VAR: para ralentizar la acción y determinar si hubo mala intención o juego sucio grave. Los árbitros lo analizaron detenidamente y al final ni siquiera consideraron que mereciera tarjeta amarilla”, ahondó.

“La gente reacciona porque es Messi. Si hubiera sido otro jugador, no creo que hubiera habido tanta polémica. Para mí, fue accidental, desafortunado y nada más. El fútbol es un deporte de contacto, y a veces los incidentes se ven mucho peor en tiempo real de lo que realmente son”, cerró.

¿Qué dice el reglamento?

El apartado 12.1 de la regla 12, “faltas y conducta incorrecta”, detalla que “se penalizará con un tiro libre directo” si se comete una falta “con uso de fuerza excesiva”, que “es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado”.

Por otra parte, si se considera que la falta fue “temeraria”, deberá ser amonestado: “Es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario”.

En este caso, Marciniak y el VAR entendieron que fue una falta “imprudente”, que “es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración, o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario”.

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