Mundial 2026: la insólita roja que le perdonaron a Lionel Messi en Argentina-Argelia

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Argentina se fue al descanso de su debut en el Mundial 2026 con una victoria parcial de 1-0 ante Argelia en Kansas City, donde Lionel Messi fue protagonista. El histórico delantero hizo dos goles, pese a que uno de ellos anulado, y hasta pudo ser expulsado.
El atacante de Inter Miami fue asistido por Lautaro Martínez y definió con sutileza a los 4 minutos, picando la pelota en el primer palo, pero el asistente indicó un correcto offside del 10.
Messi fue el encargado de destrabar el partido con un golazo a los 17 minutos. El histórico atacante zurdo, de 38 años, tomó la pelota en tres cuartos luego de un pase de Rodrigo de Paul y sacó un potente zurdazo de afuera del área que adquirió velocidad e ingresó en el arco a media altura.
Cuando transcurría media hora de juego, el zurdo cometió una dura infracción sobre Aissa Mandi tras dejarle los tapones a la altura de la pantorrilla con un planchazo. Sin embargo, el árbitro polaco Szymon Marciniak no le mostró ninguna tarjeta y tampoco fue llamado por el VAR.
RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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