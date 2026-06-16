Mundial 2026: la insólita roja que le perdonaron a Lionel Messi en Argentina-Argelia

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Argentina se fue al descanso de su debut en el Mundial 2026 con una victoria parcial de 1-0 ante Argelia en Kansas City, donde Lionel Messi fue protagonista. El histórico delantero hizo dos goles, pese a que uno de ellos anulado, y hasta pudo ser expulsado.

El atacante de Inter Miami fue asistido por Lautaro Martínez y definió con sutileza a los 4 minutos, picando la pelota en el primer palo, pero el asistente indicó un correcto offside del 10.

Messi fue el encargado de destrabar el partido con un golazo a los 17 minutos. El histórico atacante zurdo, de 38 años, tomó la pelota en tres cuartos luego de un pase de Rodrigo de Paul y sacó un potente zurdazo de afuera del área que adquirió velocidad e ingresó en el arco a media altura.

Cuando transcurría media hora de juego, el zurdo cometió una dura infracción sobre Aissa Mandi tras dejarle los tapones a la altura de la pantorrilla con un planchazo. Sin embargo, el árbitro polaco Szymon Marciniak no le mostró ninguna tarjeta y tampoco fue llamado por el VAR.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



? #ESPNMundial

?? Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P8nImQt7qf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy