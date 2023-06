Cerrar canillas y poner balde en la ducha: consejos del MSP ante persistencia de sequía

Política

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado este jueves sobre el suministro de agua apta para consumo en nuestro país, teniendo en cuenta que el déficit hídrico se mantiene como una “seria amenaza” para el suministro.

En un comunicado divulgado en conjunto con OSE, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la cartera informó que la empresa estatal junto a otros organismos del gobierno continúan “buscando soluciones” y fuentes alternativas para asegurar el acceso al agua hasta que se reestablezcan los niveles de lluvias necesarios.

Mientras tanto, el comunicado del MSP solicita continuar con los esfuerzos individuales y colectivos para ahorrar y preservar el agua disponible. “Cada pequeña acción cuenta y es fundamental para cuidar las reservas. Repasá los cuidados que podés aplicar a diario”, menciona el texto.

La primera medida tiene que ver con la reparación de las fugas: piden arreglar las fugas de agua del hogar tan pronto como sea posible ya que “pueden desperdiciar grandes cantidades de agua. Además, piden “cerrar las canillas” y “no dejar correr el agua mientras te cepillás los dientes, lavás tus manos o los platos”.

“Ducha eficiente: tomá duchas más cortas y no desperdicies agua mientras esperás que se caliente. Colocá un balde en tu ducha para capturar agua que podés reutilizar para el riego o lavar un auto, por ejemplo”, señala el comunicado, y agrega la solicitud de “reutilizar el agua” al lavar frutas o verduras.

“Lavar la ropa y los platos con carga completa: usá la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Esto maximiza el uso del agua y reduce la cantidad de ciclos de lavado. No usar el inodoro como papelera: evitá tirar productos no biodegradables, como pañuelos de papel o toallitas desechables, en el inodoro. Esto no solo puede obstruir las tuberías, sino que también aumenta el consumo de agua innecesariamente”, indica.

Finalmente, el MSP pide hacer un riego eficiente, es decir, no usar el agua de OSE para regar las plantas, sino hacerlo en momentos del día en que la evaporación sea menor, por ejemplo, al anochecer o al amanecer.

Por último, piden cerrar la llave de paso cuando dejes tu casa por algunos días, mantenerse alerta si se registra una pérdida en la casa y generar conciencia, en el sentido de compartir los consejos y la importancia de ahorrar agua con la familia, amigos y comunidad.

