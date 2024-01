Tribunal de EE.UU. anula compensación de 56.000 millones de dólares que Tesla pagó a Musk

Elon Musk ha perdido más de 56.000 millones de dólares después de que un tribunal estadounidense dictaminara este martes que la exorbitante remuneración que en 2018 le otorgó el consejo de administración de Tesla es excesiva.

La jueza de Delaware Kathaleen McCormick se mostró de acuerdo con el demandante del caso, Richard Tornetta, al considerar que Musk controlaba el consejo de administración de Tesla cuando en 2018 le concedió un paquete de opciones sobre acciones de la compañía automovilística.

Tras la decisión de McCormick, Musk reaccionó en la red social X, antiguamente Twitter, y que compró en 2022 por 44.000 millones de dólares, aconsejando “nunca constituir una empresa en el estado de Delaware”.

Never incorporate your company in the state of Delaware