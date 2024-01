Musk reveló que ya se implantó el primer chip cerebral de Neuralink en un ser humano

La compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, ya implantó el primer chip cerebral en un humano, según aseguró el empresario en su cuenta de la red social X.

"El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien", escribió Musk, "los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales".

La noticia del primer implante de Neuralink en humanos se da nueve meses después de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) diera su aprobación para que la empresa comenzara a hacer estudios en humanos.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.