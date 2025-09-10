Tiburones grises en Cabo Polonio: ¿estaban dentro de las expectativas de Uruguay Sub200?

Ciencia

La jornada de este miércoles en la expedición Uruguay Sub200 estuvo marcada por las impactantes imágenes de dos tiburones grises —Carcharhinus amblyrhynchos— en las aguas profundas del océano Atlántico, en el cañón Cabo Polonio.

Federico Mas, biólogo y especialista en tiburones, había dicho cuáles eran sus expectativas en diálogo con Canal 5. El experto sostuvo que la relación entre la sociedad uruguaya y este tipo de especies “es poca”, aunque hay un “linaje de décadas de hacer investigaciones científicas sobre el océano”.

Al ser consultado sobre cuáles eran sus expectativas, Mas se mostró prudente. “Sabemos que hay muchas especies de tiburones de aguas profundas que espero ver. Lo que creo que puede pasar, en cierto modo, es que son animales que son un poco más activos y no sé hasta dónde las actividades no los intimidan un poco. Es más difícil verlos”, confesó.

Tal como informáramos, la aparición de dos tiburones grises emocionó a los expertos de la expedición del Falkor (too). “Un regalo de la naturaleza. Una maravilla”, dijo uno de los científicos a cargo de la investigación. El experto destacó que la especie tiene una sola aleta dorsal, que está ubicada posterior a la caudal, y a sus fosas nasales.

Se trata de una de las especies que más frecuentan el océano Pacífico, así como también cerca de islas, regiones coralinas o rocosas. Además, las imágenes de Uruguay Sub200 captaron a otros tiburones más pequeños, como el tiburón lija.

Por su parte, Mas había dicho que esperaba ver tiburones sardas, cuya presencia se da, sobre todo, entre octubre y principios de marzo y están asociados a la Isla de Lobos en Maldonado.