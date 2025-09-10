“Regalo de la naturaleza”: las impactantes imágenes de tiburones frente al Cabo Polonio

Ciencia

La expedición Uruguay Sub200, que se encuentra desde la segunda mitad de agosto recorriendo las profundidades del mar uruguayo en el Falkor 300, se ha visto marcada por los hallazgos de especies deslumbrantes. Este miércoles, los científicos se sorprendieron con un “regalo de la naturaleza”: dos tiburones grises frente al Cabo Polonio.

A las 5:30 de la madrugada, el equipo de investigadores llevaba cuatro horas de expedición por el arrecife de coral en la cabecera del cañón Cabo Polonio. A 290 metros de profundidad, encontraron un tiburón gris. La sorpresa fue cuando apareció un segundo.

“Un regalo de la naturaleza. Una maravilla”, dijo uno de los científicos a cargo de la investigación. El experto destacó que la especie tiene una sola aleta dorsal, que está ubicada posterior a la caudal, y a sus fosas nasales.

Se trata de una de las especies que más frecuentan el océano Pacífico, así como también cerca de islas, regiones coralinas o rocosas.

Además, las imágenes de Uruguay Sub200 captaron a otros tiburones más pequeños, como el tiburón lija.

Desde su recorrido por las costas uruguayas, el Falkor (too) ha brindado imágenes memorables como el “espectáculo” de un pulpo que revolucionó las redes sociales. “Aparecen estas cosas que nos dejan fascinados”, comentaron los expertos. “Mirá cómo hace show”, agregaron, y recordaron algo que vale para todas las transmisiones: “Acá no se puede dormir nunca”, dado que es imposible saber en qué momento la naturaleza se despachará con una sorpresa.