Picudos por kilo: presión es “9 veces mayor” y “ejemplares chicos” aumentan preocupación

Medioambiente

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video publicado por la empresa Equitec, dedicada al riego y también en épocas recientes a la lucha contra el avance del picudo rojo, insecto exótico que está diezmando las poblaciones de palmeras en el país.

“Ojalá nos equivoquemos. La presión del Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo) es hoy nueve veces mayor que la que registramos el año pasado. Sin embargo, Uruguay sigue sin un protocolo nacional unificado que coordine el manejo integral de esta plaga gregaria e invasora, el verdadero asesino de las palmeras”, expresó la compañía.

“Desde 2023 venimos ofreciendo asistencia técnica, capacitación y soluciones reales, y nunca obtuvimos respuesta. Ahora el tema pasó al Comité de Especies Exóticas e Invasoras, un movimiento que, más que una estrategia técnica, parece diseñado para generar circo mediático antes que resolver el problema”, reclamó la empresa.

En el video en cuestión se muestra la “cosecha semanal” de la empresa, que consiste en “literalmente un kilo y medio de picudo".

En el video se llama la atención sobre la existencia de ejemplares de pequeño tamaño, algo que, paradójicamente, es un gran problema.

“Hace la metamorfosis de larva a adulto, en cuanto puede. Encontrar picudos pequeños significa que está cerrando el ciclo más rápidamente”, advierten.

Esta aceleración fue constatada por Equitec en palmeras pindó, especie autóctona que no sería el “plato preferido” del picudo, pero que no por ello está a salvo, dado que el picudo “está atacando todo”.

“A medida que la palmera proveniente de Canarias desaparece y no presenta oferta alimenticia, el bicho busca otras alternativas”, explicaron.

El picudo rojo se encuentra en franco avance en gran parte del país, y ha demostrado ser muy difícil de controlar. En Montevideo, la intendencia ya resolvió la extracción de unas 500 palmeras afectadas, y la ciudad de San José optó por sustituir las palmeras por tilos en uno de sus principales bulevares.

En las últimas horas, la presencia del insecto en el departamento de Rocha encendió las alarmas, dada la gran presencia de palmas autóctonas en esa zona del país.