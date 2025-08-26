Dos personas detenidas por explotación sexual infantil en marco de operativo en 15 países

Judiciales

Fiscalía de Delitos Sexuales de Quinto Turno realizó cuatro allanamientos este martes 26 de agosto en el marco de Aliados por la Infancia V, una cooperación internacional contra la explotación sexual de menores.

Así, se logró detener a dos personas, además de que se incautaron celulares y “otros aparatos electrónicos”, según comunicó el director de Comunicación del Ministerio Público, Javier Benech.

La operación se denominó Garaza 2 y se llevó a cabo en 15 países de América, entre ellos Uruguay. El operativo buscaba “desarticular la rama uruguaya de un grupo de WhatsApp que tenía por objeto el intercambio de imágenes y videos de contenido de explotación sexual infantil”, indica el comunicado del vocero de Fiscalía.

Dicho grupo estaba formado por 158 integrantes, de los cuales “se presume” que cinco eran uruguayos.

“Los reportes provienen de la Organización Ncemec, que logra captar en el ciberespacio personas que están dedicadas a la difusión de material de contenido de explotación sexual infantil. Una vez lograda la información, y por convenios internacionales de colaboración, se deriva a los diferentes países para su investigación específica”, detalla el texto difundido.

Estos operativos se llevaron a cabo en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

