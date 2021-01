Las tormentas provocaron la aparición de escarabajos en playas de la costa este

Medioambiente

La aparición de cascarudos en playas de la costa del este llamó la atención de varios veraneantes, que en sus redes sociales compartieron fotos y videos de la presencia de estos insectos en la arena.

Alguien sabe por qué tanto cascarudo en la playa? #piriapolis pic.twitter.com/ObKFCKHJyB — Gabriel Budiño (@gbudino) January 17, 2021

La doctora en biología y docente de Entomología de la Facultad de Ciencias, Patricia González, dijo a Montevideo Portal que hay dos hipótesis que pueden explicar este fenómeno.

"Podría tratarse de un escarabajo que vive en las dundas y durante el día está encerrado y es activo de noche, y por las tormentas que hubo en Maldonado y Rocha es posible que haya salido a la superficie", dijo González.

"El agua subió de nivel y cubrió las playas en algunos lugares. Cuando el agua baja los arrastra", agregó.

Por otro lado, la doctora en biología sostuvo que "a veces puede pasar que son insectos que están en campos cercanos y por tormentas o vientos son llevados a la playa".

"A veces ha pasado este fenómeno en Montevideo, de ver insectos que no son propios de la playa en grandes cantidades", añadió.

González comentó que "uno de esos fenómenos puede explicar lo ocurrido. No siempre se ven en tan grandes cantidades, posiblemente las condiciones climáticas de este año, como el déficit hídrico, pudo favorecer esto".

No hay de qué temer

La bióloga explicó que los escarabajos "no son peligrosos para los seres humanos".

"Algunos se alimentan de flores, polen o frutos. Algunos adultos no se alimentan, solo se reproducen y mueren. Las larvas de estos escarabajos comen raíces y hay especies de larvas de escarabajos que pueden ser consideradas plagas porque se alimentan de raíces de pasturas o trigos, pueden dañar cultivos. Eso depende de la especie. Si es una especie de playa se alimentan de las raíces de las gramíneas que crecen en las dunas", aseguró.

González dijo que "en caso de ser una especie de campo podría causar algún daño sobretodo en las pasturas".

"No he visto un ejemplar, más allá de fotos, por lo que no sé específicamente de qué especie se trata", sostuvo la docente de la Universidad de la República.