Cubomedusas en costas uruguayas: reapareció una de las especies con mayor toxicidad

La Tamoya haplonema, una especie de cubomedusa, ha sido avistada en algunas playas de nuestro país. Es menos frecuente su aparición, pero año a año son avistadas en nuestro país.

Junto a la fragata portuguesa (Physalia physalis) y las Olindias sambaquensis es de las aguavivas con mayor toxicidad.

En diálogo con Montevideo Portal, Alicia Dutra, organizadora de la Red de Avistamiento de Medusas de Uruguay (RAM) explicó que esta "es una especie que viene todos los años y normalmente se registra en Rocha".

"Se ha encontrado en la bahía de La Paloma, en La Esmeralda, pero para nuestra sorpresa este año la observamos también en Maldonado", agregó.

Dutra sostuvo que "el 24 de diciembre fue la primera observación", pero no quiere decir que "no estuviese desde antes". "Se ha avistado en muchas de las playas de Rocha y es una de las medusas más toxicas".

"A algunas personas les ha afectado ya que su picadura duele muchas horas y da otros inconvenientes como mareos, dolores de estomago, nauseas y deja una lesión marcada con los tentáculos que tiene", añadió.

Sobre sus características, Dutra dijo que "son prismáticas" a diferencia de las otras medusas y cuatro tentáculos.

Dutra dijo que "la fragata portuguesa se sigue avistando (desde noviembre) en Maldonado y en Rocha y Olindias sambaquensis, que es otra que pica bastante, se empezaron a ver el 2 de diciembre y se ven hasta hoy".

En otro orden, con respecto a los cuidados que se deben tener la experta dijo que es importante "lavar la zona de picadura con agua salada y no con agua dulce, para que no se rompan las células que tiene la toxina y no se desparramen aún más".

"Nunca hay que frotar ni poner arena, puede aliviar un poco de vinagre o el hielo envuelto en nylon. Si quedó la marca de la picadura de cualquiera de estas tres aguavivas es necesario llamar al médico para que den algunas indicaciones", concluyó Dutra.