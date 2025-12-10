Vida en la red

La respuesta de una diputada del MPP al planteo de De Vargas por pensiones alimenticias

Una vez más, Humberto de Vargas habló de sus “serias dificultades económicas”. Esta vez, el actor propuso una “contraprestación” para la pensión alimenticia que les da a sus hijos, quienes no le hablan y reciben —junto a su exesposa— el 55% de su jubilación.

El comunicador sostuvo que la ley n° 19480, que obliga el pago de pensiones alimenticias en favor de menores de edad, jóvenes y mayores incapaces, tiene un “error”, y dio una alternativa para que los legisladores la “arreglen”.

Si bien dijo que coincide en que “las pensiones alimenticias son absolutamente justas porque hay mucho abuso en un montón de gente que deja de apoyar a sus hijos y a sus esposas”, De Vargas planteó una “pequeña contraprestación”. “Si no, vos te sentís como una chanchita. Sos como una alcancía”, dijo en Algo contigo.

El comunicador propuso agregar como requisito “que tus hijos te quisieran ver, además de sacarte plata”. “Yo sé que tienen todo el derecho del mundo, pero tener un contacto. Ayer me enteré de que mi hijo vive en el exterior no sé hace cuánto tiempo. Hubiera estado bueno que la mamá, que es la responsable, hubiera mandado un WhatsApp”, recriminó.

Ante las declaraciones, la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Margarita Libschitz salió al cruce. “¿Desde cuando se necesita ‘contraprestación’ para cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad?”, se preguntó en X.

Libschitz presentó, a principios de diciembre, un proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de cumplimiento de la obligación alimentaria, con el fin de que los menores y personas mayores con discapacidad accedan efectivamente a la pensión que les corresponde.

Según el MPP, el proyecto se apoya en los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a asegurar el pago de la pensión alimenticia independientemente del lugar de residencia del responsable, así como en el interés superior del niño y en el deber estatal de asegurar prestaciones efectivas.

La propuesta de la diputada incorpora y modifica diversas disposiciones:

Agrega tres nuevos artículos (8, 9 y 10) a la ley 17957 , por los cuales se crean la base de datos pública, la inhabilitación para espectáculos y la obligación de demostrar que no se es deudor alimentario moroso para obtener certificados del BPS y DGI.

, por los cuales se crean la base de datos pública, la inhabilitación para espectáculos y la obligación de demostrar que no se es deudor alimentario moroso para obtener certificados del BPS y DGI. Sustituye el artículo 1 de la ley 18244, reforzando la comunicación obligatoria del registro de morosos hacia bases de datos crediticias, el Banco Central y la Auditoría Interna de la Nación.

reforzando la comunicación obligatoria del registro de morosos hacia bases de datos crediticias, el Banco Central y la Auditoría Interna de la Nación. Establece que dicha comunicación deberá realizarse en un plazo menor a 30 días desde la inscripción judicial.

Por qué De Vargas no habla con sus hijos

El actor dijo en el programa televisivo que no sabe cuál es la razón por la que sus hijos, de los que dijo haber sido “compinche”, no le dirigen la palabra. “No pasó nada. El abrazo que yo me di con mi hija el último día que la vi fue con un beso, un abrazo y un ‘papá, te amo’ al oído. Después nunca pasó más nada. O le contaron una historia que yo no sé, o les habrá parecido poca plata lo que pasé”, expresó.

Días atrás, en Se arregla el mundo, el actor dijo que está buscando trabajo. “No tengo grandes aspiraciones, calculo que con entre $ 20.000 y $ 30.000 más por mes andaría equilibrando presupuesto”, sostuvo el periodista.

De Vargas explicó que cobra $ 19.000 de jubilación, y que un amigo personal lo contrató tres veces por semana para cantar tangos en un boliche. “Gracias a eso puedo sumarle a mi jubilación el dinero suficiente para tratar de mantener un cierto nivel de vida aceptable”, reconoció.

Por orden judicial, el actor debe brindar el 55% de su jubilación a su exesposa y a sus hijos. “Es una retención judicial. Justa, porque la dictaminó la Justicia”, expresó.