“Serias dificultades económicas”: De Vargas pidió trabajo y dijo cuánto quiere ganar

El actor y periodista Humberto De Vargas fue entrevistado este martes en el programa Se arregla el mundo del streaming de Océano FM, en donde se sinceró con respecto a sus últimas polémicas mediáticas y admitió que se encuentra con “serias dificultades económicas”.

“Humberto, has sido actor de cine, actor de teatro, cantante de tango, locutor, periodista y relator. ¿Cuál es la profesión que más te conmueve?”, preguntó el periodista Federico Castillo. Ante eso, la respuesta de De Vargas fue tajante: “La que me dé un poco más de comer”.



El comunicador dijo que, si bien ama todas sus profesiones y piensa que forman “todas parte de lo mismo, aunque sean muy diferentes”, hoy afronta “serias dificultades económicas”.

En ese sentido, aprovechó la instancia de la transmisión en vivo para “decirles a los propietarios de medios de comunicación” que “todas esas cosas que han comentado” las puede seguir haciendo. “Creo que todavía puedo tener vigencia”, subrayó.

“Estoy buscando un trabajo. No tengo grandes aspiraciones, calculo que con entre $ 20.000 y $ 30.000 más por mes andaría equilibrando presupuesto”, sostuvo el periodista.

Por otra parte, consultado por sus anteriores episodios mediáticos, entre ellos su reciente pelea con el sindicalista Gustavo Ricci y su más polémico caso que terminó con su desvinculación del Canal 10 en 2022, De Vargas confesó sentirse “cancelado”.

“Me siento como Godín, que terminó yéndose a jugar al Porongo de Flores. Tal vez no esté para el prime time del Canal 4, pero para un móvil a las 7:00 de la mañana sí. Esto lo digo sin querer sacarle trabajo al que ya lo hace”, dijo.

A su vez, ahondó sobre su despido del Canal 10 por haber sido detenido por manejar alcoholizado en 2022. Sobre eso, expresó que no siente “ingratitud” por parte del medio y que la empresa “estuvo en todo su derecho” al desvincularlo, aunque opinó que la liquidación que se le dio “no fue la correspondiente”.

“Se tomaron más de un mes desde el incidente, que fue justo cuando cumplía 40 años trabajando al servicio del canal. Me pusieron un papel sobre la mesa que decía que le había hecho mucho daño al canal, que tenía dos líneas exactamente, en el que comunicaban mi despido con la liquidación”, detalló.

De acuerdo con lo último, el mediático confesó que en ese momento estaba bajo tratamiento psiquiátrico, e indicó que, “cuando uno está enfermo, los despidos se pagan de otra manera”. “No recuerdo muy bien si el despido es doble o como fuera, pero yo no estaba en condiciones ni emocionales ni de salud para discutir, y me ofrecieron un pago en seis cuotas de ese dinero”, contó.

Por otro lado, De Vargas también aseguró que “podría haber hecho un juicio al Ministerio del Interior” por la divulgación de imágenes y un audio de cuando fue detenido, algo que, según argumentó, “no se da ni siquiera con delincuentes comunes”.

“Nunca vi una imagen de una persona siendo trasladada en un patrullero, mucho menos en la puerta de la oficina de un subcomisario, pero tampoco le hice juicio al Ministerio ni al Canal 10 reclamando otra liquidación por despido. Soy de barrio, acepto las reglas del juego como se dan y no soy una mariquita que anda llorando por los rincones”, concluyó Humberto De Vargas.

