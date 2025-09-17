La “criatura hermosa” que sorprendió en la última expedición de Uruguay Sub200

Ciencia

En la última expedición de Uruguay Sub200 en el Falkor (Too), los científicos volvieron a sorprenderse con una “criatura hermosa”. “Disfruten de esta belleza”, dijeron a los televidentes a más de 4.000 metros de profundidad.

Se trató de un pulpo Dumbo (Grimpoteuthis) que deleitó a los expertos que navegaron por la “zona más alejada” bajo la jurisdicción del territorio nacional, a más de 400 kilómetros de la costa.

“No podemos creer. Lo que es eso, ¡qué criatura hermosa!”, celebraron los científicos, que se sumaron a la expedición que comenzó el pasado 22 de agosto.

La primera transmisión en vivo de las tantas que realizaron los científicos a bordo del Falkor too comenzó en la mañana del sábado siguiente y, como cada una que le siguió, atrajo a miles de internautas para ver los diversos hallazgos submarinos e intercambiar también con el equipo de expertos acerca de la ciencia detrás de cada detalle.

En este sentido, durante la transmisión más reciente, el dúo de investigadores líder —Alvar Carranza y Leticia Burone— confirmó que este martes sería la última inmersión al fondo del mar.

“Estimamos que en algún momento de la tarde, de tarde-noche, deberíamos estar con nuestra última estación”, aseguró el investigador en biodiversidad y conservación durante la expedición realizada en la noche del lunes 15.

En tal sentido, aseguró que después de esa última expedición el buque tiene 35 horas de tránsito hasta llegar al puerto de Montevideo, donde debe estar el viernes 19 ya que la tripulación “tiene una agenda muy apretada”.

A su vez, Carranza recalcó que las agendas a bordo del barco “siempre se atrasan”, por lo que la última inmersión podría llegar incluso un poco más tarde.

Como los científicos han sostenido varias veces a lo largo de estas semanas, hay varias dificultades técnicas en torno a la inmersión del ROV Subastian (el dron con el que recorren el fondo del mar), por lo que no es fácil planificar y avisar con anticipación cuándo se harán las transmisiones.