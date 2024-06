Guerra de IA: por qué Musk amenaza con “prohibir” dispositivos de Apple en sus compañías

Elon Musk reaccionó este lunes a la conferencia anual de desarrolladores tecnológicos WWDC de Apple, en la que la empresa presentó “Apple Intelligence”, un nuevo sistema para optimizar el uso de sus dispositivos como mediante inteligencia artificial (IA) generativa, y para el que se asociaron con OpenAI, creadores de ChatGPT.

El empresario, cofundador de OpenAI -pero que ya no tiene vínculos con la compañía-, criticó los anuncios de Apple.

“Si Apple integra OpenAI a nivel de sistema operativo, entonces los dispositivos de Apple serán prohibidos en mis compañías. Es una violación de seguridad inaceptable”, escribió en su cuenta de la red social X, de la que es dueño.

“Y visitantes tendrán que dejar sus dispositivos de Apple en la puerta, donde serán almacenados en una jaula de Faraday”, agregó. Una jaula de Faraday es un dispositivo que protege lo que esté dentro de señales electromagnéticas externas.

En otra publicación, el magnate afirmó que es “absurdo” que Apple no pueda crear su propia IA, “pero es de alguna forma capaz de asegurar que OpenAI va a proteger tu seguridad y privacidad”.

En ese sentido, recalcó que “Apple no tiene idea qué es lo que pasa cuando entregas información a OpenAI”. “Te están vendiendo río abajo”, sostuvo.

