Apple presentó su nueva inteligencia artificial: cómo se aplicará a los productos

Apple presentó este lunes Apple Intelligence, un nuevo sistema para optimizar el uso de sus dispositivos como el iPhone y la Mac mediante inteligencia artificial (IA) generativa, un anuncio muy esperado por los mercados.

En el centro de este sistema, la firma de Cupertino (California) colocó a su asistente virtual Siri, que tuvo una actualización radical con la que Apple busca recuperar su retraso con relación a los productos lanzados por OpenAI, fabricante del robot conversacional ChatGPT, o Microsoft.

Para alcanzar este objetivo, la empresa se asoció a OpenAI.

“Estamos felices de colaborar con Apple para integrar ChatGPT en sus aparatos más adelante este año. Pienso que les gustará”, tuiteó el director general de OpenAI, Sam Altman.

very happy to be partnering with apple to integrate chatgpt into their devices later this year!



think you will really like it.