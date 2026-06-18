Flor Peña dice que le pidieron que diera que Jorge Messi murió y las redes no perdonaron

Montevideo Portal

Florencia Peña está en el ojo de la tormenta desde esta tarde luego de que dijera al aire, en el programa El show del verano (Luzu TV), que el padre de Lionel Messi, Jorge, había fallecido.

Esto motivó que la familia del jugador argentino emitiera un comunicado desmintiendo la información, mientras que Nicolás Occhiato anunció la desvinculación de Peña así como también de “todos los responsables involucrados”.

Tras el comunicado de Occhiato, Peña dijo al programa Lam que quería pedir “infitinitas disculpas” y le dijeron por la cucaracha “esa noticia”. “Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock, yo estaba al aire… pensé, yo no tengo ni el teléfono, ni la compu. Yo no tenía idea qué estaba pasando”, añadió.

Flor Peña llora y pide disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi pic.twitter.com/xw75bKdJ3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2026

Una vez que lo dijo, desde la producción le dijeron que no estaba chequeado. “Yo quiero pedir infinitas disculpas, primero, estoy temblando porque nunca me pasó algo. Yo repetí lo que me pidieron que diga”, indicó la argentina.

Pese a las palabras de Peña, en redes las críticas le llovieron y de las que me se repitió fue una nota que hizo la argentina en la que decía: “Hago un pedido al periodismo en este momento de que frenen un toque la pelota y de que tengan mucho cuidado de lo que escriben en sus titulares”.

La petera hija de puta hace un tiempo atrás pic.twitter.com/SpIGclvOEb — RoMi (@romi_indomable) June 18, 2026

Además, varios usuarios de redes criticaron que cuando Peña divulgó la información que no era tal su cara era de sonrisa y no de congoja, como dijo posteriormente que se sintió.