Así se vio el pez luna, el más pesado del mundo, en las profundidades del océano uruguayo

Después de las impactantes imágenes que registró la expedición Uruguay Sub200 de dos tiburones grises, otra especie volvió a llamar la atención de los científicos: el pez luna —también conocido como mola—.
Se trata del pez óseo más grande del mundo, que se identifica por su cuerpo plano y redondeado. Los científicos a bordo del Falkor Too hallaron al animal en las aguas del cañón del Cabo Polonio, a unos 266 metros de profundidad.
El pez luna puede medir hasta más de 2,5 metros y pesar más de dos toneladas. Generalmente, puede encontrarse en océanos templados y tropicales.
En la expedición, los científicos notaron que el pez seguía al submarino ROV Subastian. La hipótesis que manejaron para explicar porqué tiene que ver con que el subacuático ilumina y el entorno y atrae zooplancton, una de las especies que este animal come.
El hallazgo se produjo a unos 179 kilómetros del área protegida Cabo Polonio, en el cañón que mide unos 118 kilómetros de largo y 85 de ancho, señaló Schmidt Ocean. Los científicos recorren los corales del océano Atlántico de Uruguay.
Tal como informáramos, el pasado miércoles a las 5:30 de la madrugada, el equipo de investigadores llevaba cuatro horas de expedición por el arrecife de coral en la cabecera del cañón Cabo Polonio cuando a 290 metros de profundidad encontraron un tiburón gris. La sorpresa fue cuando apareció un segundo.
“Un regalo de la naturaleza. Una maravilla”, dijo uno de los científicos a cargo de la investigación. El experto destacó que la especie tiene una sola aleta dorsal, que está ubicada posterior a la caudal, y a sus fosas nasales.
