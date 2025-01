“Está salvando mi vida”: cómo un Tesla ayudó a un hombre en los incendios de California

Un usuario contó a través de la red social X cómo su vehículo de Tesla “salvó” su vida en los incendios en California, Estados Unidos.

Josef, propietario de un Model Y de la automotriz de Elon Musk, señaló que el modo de defensa a bioarmas lo ayudó a escapar de las llamas en Los Ángeles.

“Cuando el modo de biodefensa viene bien para los incendios en Palisades. Este Tesla está literalmente salvando mi vida. Nunca más voy a comprar otra marca”, escribió.

Esta función es un avanzado sistema de filtración de aire que permite mantener el ambiente limpio para respirar, con un mecanismo de filtrado que bloquea el 99,97% de las partículas de humo o bacterias.

Using FSD to drive away from these fires. Yes that’s right, in HURRY TF UP mode!! pic.twitter.com/BEUcFyRMep