Elon Musk advierte que hay “saqueadores armados” en zonas incendiadas de California

El empresario Elon Musk se refirió este domingo a los devastadores incendios en California, Estados Unidos, que hasta el momento se han cobrado la vida de 24 personas.

En principio, el dueño de la automotriz Tesla advirtió que no se estarían enviando unidades del Cybertruck al estado por la situación actual. Además, recomendó a quienes posean este peculiar vehículo cómo usarlo para ayudar en zonas sin electricidad.

“Tenemos que usar esos camiones como estaciones base móviles para proveer energía a terminales de internet de Starlink en áreas de Los Angeles sin conectividad”, escribió en la red social X.

“Vamos a posicionar Cybertrucks con Starlinks y WiFi gratis en un patrón de cuadrícula en las áreas que más lo necesiten”, agregó.

We are going to position Cybertrucks with Starlinks and free WiFi in a grid pattern in the areas that most need it in the greater LA/Malibu area https://t.co/oWilgDyVh5

En ese sentido, consultado por un usuario de la plataforma sobre cómo puede “donar” su Cybertruck para ayudar a la catastrófica situación de California, Musk respondió: “Manejá por la zona en tu camión en la áreas devastadas con una terminal de Starlink en el techo y abrí WiFi”.

Ride around in your truck in the devastated areas with a Starlink terminal on the roof and open WiFi

Sin embargo, luego el empresario advirtió acerca de esto en algunas zonas.

“Por favor, tengan cuidado en algunas áreas, ya que hay riesgo de saqueadores armados”, sostuvo.

“Los paneles laterales del Cybertruck son a prueba de proyectiles subsónicos (pistolas, escopetas y metralletas), pero el vidrio no lo es, así que asegúrense de agacharse si ven a alguien con un arma”, explicó, y sentenció que “esto no es ficción”.

Yes. Please be careful in some areas, as there is non-zero risk of armed looters.



Cybertruck side panels are bulletproof to subsonic projectiles (handguns, shotgun & Tommy gun), but the glass is not, so make sure to duck if you see anyone wielding a gun.



This is not fiction. https://t.co/pISxsxLLj6