Precio del ganado gordo baja otro escalón

Blasina y Asociados

Sigue la presión bajista en el mercado ganadero. En esta semana se faenará el grueso de lo que queda de ganado de corral con destino a cuota 481 y en los siguientes días seguirá, pero ya en menor volumen.

La oferta de ganado de campo no aparece. Las industrias que están con corral “siguen tranquilas y el resto pagando menores valores”, comentó Santiago Sánchez, de Victorica y Asociados.

Por el novillo se logran US$ 4,10 como máximo. Otras plantas pagan US$ 4 por novillo, coincidieron dos operadores consultados. Para la vaca los valores van desde US$ 3,65 a US$ 3,85, en todos los casos con entradas dispares. Se concreta poco volumen de negocio.

El promedio de la Asociación de Consignatarios de Ganado para los novillos fue de US$ 4,12, de acuerdo a los negocios concretados la semana pasada, con menor presión compradora. La vaca y la vaquillona también mostraron flechas para abajo, con promedios de US$ 3,77 y US$ 3,99, respectivamente.

Hay expectativa de que luego de esta ventana de cuota, cambie la tendencia de precios, o que se traduzca en un menor nivel de actividad. Esta semana la faena tuvo un salto a su segundo mayor volumen en lo que va del año.

Además de la cuota, las señales externas también ponen un paño frío a la industria. China sigue en una posición bajista, mientras no termina de despegar el consumo. Se espera que vaya in crescendo a medida que avanza el año. Por ahora, aunque el precio de exportación tuvo un repunte semanal para la carne vacuna, en 30 días no logra cruzar los US$ 4.500.

El ajuste del gordo también marca una pauta de ajuste para la reposición, muy atada al panorama meteorológico. Salvo para el ternero entero para exportación, la presión en general es bajista. El promedio de los terneros bajó de US$ 2,50 a US$ 2,47 en la última semana. “Con demanda más cautelosa, afectada por el clima, continúa la importante oferta pretenciosa que dificulta la concreción de negocios”, fue el comentario de ACG.

En lanares hay una baja fuerte, con entradas más largas y algunas industrias incluso dando fecha de carga, pero sin precio. En la grilla de ACG los corderos pesados bajaron otros 17 centavos luego de perder 13 la semana anterior y promediaron US$ 3,15. Los capones perdieron casi 30 centavos en una semana y la oveja bajó de US$ 2,87 a US$ 2,77.

Por Cecilia Ferreira para Blasina y Asociados



