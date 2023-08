970 Universal

Ruiz espera no “defraudar” a Lacalle Pou en retorno a la Policía de Maldonado

Erode Ruiz, nuevo jefe de Policía de Maldonado, se refirió a su vínculo con el presidente Luis Lacalle Pou y manifestó que espera no "defraudarlo". En tal sentido, indicó que su vuelta a dicha jefatura es "una segunda oportunidad".

Ruiz había estado al frente de esa jefatura durante los gobiernos del Frente Amplio, entre 2015 y 2020, y más adelante también se desempeñó en la de Montevideo, aunque dejó ese cargo luego de reunirse con el frenteamplista Gustavo Leal.

Asimismo, se refirió a los vínculos entre la política, la ciudadanía y el cargo que desempeña actualmente. En tal sentido, aseguró, en diálogo con 970 Noticias de radio Universal, que “en la vida privada todos tenemos nuestro corazoncito” y afirmó que él “nunca” engañó “a nadie”.

“Yo siempre fui con el mismo corazón político, pero cuando estoy en una actividad pública, no me debo al partido político, me debo a la gente”, manifestó.

Así, continuó, aseverando que la ciudadanía es su “patrón”. “Los atiendo a todos de la misma manera, no hago distinción”, enfatizó el jerarca.