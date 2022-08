970 Universal

Presidente de JND “intuye” que no prosperará idea de eliminar registro de consumidores

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, dijo estar a favor de la iniciativa de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, de eliminar el registro de consumidores. En entrevista en Punto de Encuentro, en 970 Universal, indicó que no está bien que haya registro: "Hoy en Uruguay una persona puede prenderse de una botella de vino, terminarla, y tomar la siguiente y beber hasta el coma y no precisa estar registrado en ningún lado. Sin embargo, si yo quiero dar una pitada de marihuana tengo que dar un número de cédula, no parece razonable", argumentó.

Agregó que está de acuerdo en incentivar a que se elimine el registro pero dijo tener la "intuición" de que no van a tener consenso mayoritario para que prospere la propuesta. "Me parece que es hacer un gasto en un esfuerzo que no prospera, ya que bastante palo recibe uno por otras cosas", sostuvo. Sin embargo dijo que tener la idea de que el presidente Lacalle Pou está de acuerdo con eliminar el registro.

Sobre las críticas que realizó el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a la Secretaria Nacional de Drogas, contestó que no hay "intencionalidad negativa" y que nunca le faltó el respeto. "Me consta que Manini pone plata de su bolsillo para sostener algunos centros de atención, él tiene intencionalidad positiva en esto y tiene su punto de vista, que no coincide con el mío, pero hace lo que tiene que hacer que es representar a un sector de la ciudadanía que reclama lo que él está diciendo", indicó.