Presidente de Fenapes sobre denuncia: “En la Justicia vamos a tener otras garantías”

Secundaria denunció penalmente a cinco integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) por presunta falsificación de documentos de licencias. Los sindicalistas denunciados son: Marcel Slamovitz, José Olivera, Alejandra Vespa, Ana Pescetto y Virginia García. En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, José Olivera, presidente del sindicato, dijo que «hay carencias» desde el punto de vista procedimental que «no dan garantías», ya que no fueron sometidos a un procedimiento disciplinario y no tuvieron posibilidad de articular su defensa. «El interés general debe estar por encima de todas estas cuestiones, las administraciones pasan y los trabajadores quedamos», indicó.

«A nosotros nos tocó negociar con este mismo gobierno, donde hay otros actores que felizmente no van por la línea de la persecución política, negociar el salario de más de 55 mil trabajadores y lo hicimos sin ningún problema y en el convencimiento que lo que estábamos haciendo era lo mejor para el sector. No hay que perder de vista que hay una coalición gobernante y que hay diferencias. Nosotros esto de Secundaria no nos extraña», expresó.

Adelantó que el próximo lunes 22 se reunirá el comité ejecutivo de Fenapes para realizar un balance de las medidas y discutir las propuestas de movilización que ya fueron planteadas entre los trabajadores. Olivera advirtió que hay un pico de conflictividad muy alto que se van a profundizar en los próximos días por parte del movimiento estudiantil. «En la Justicia vamos a tener otras garantías que no se tuvo ni en el parlamento ni se ha tenido en Secundaria», concluyó.